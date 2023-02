Landkreis Donau-Ries

Ein Jahr Ukraine-Krieg: Weitere 50 Flüchtlinge erreichen den Donau-Ries-Kreis

Ein Bus mit 47 Flüchtlingen aus der Ukraine ist am Freitag am Landratsamt angekommen. Drei weitere wurden am Bahnhof abgeholt.

Plus Frauen, Kinder und Männer kommen am Freitag am Landratsamt an, ehe sie zur Unterkunft nach Rain gebracht werden. Jeder von ihnen hat seine Geschichte. Die Lage im Landkreis ist angespannt.

Von Barbara Würmseher

Dieser Tag ist geradezu symbolträchtig: Am 24. Februar, exakt ein Jahr nach Ausbruch des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erreicht ein Bus mit Flüchtlingen den Landkreis Donau-Ries. Es ist einer von 41, die seitdem Menschen gebracht haben, die den Schrecken, der Not, der Angst und dem Tod entkommen wollen. In Deutschland müssen sie erst einmal mit der Ungewissheit klarkommen. Im März 2022 waren die ersten Hilfesuchenden noch davon überzeugt, der Krieg sei nur von kurzer Dauer und sie könnten bald zurück in ihr altes Leben. Inzwischen herrscht ein Stück weit Resignation bei den Neuankömmlingen.

