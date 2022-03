Ein neues Symphonieorchester soll im Landkreis Donau-Ries gegründet werden

Lions Club und Leo-Club rufen interessierte Musiker auf, bei einem Projektorchester mitzumachen. Am Ende gibt es ein Konzert für den guten Zweck.

Die vergangenen beiden Jahre waren ein Zeitraum, in dem viele musikbegeisterte Instrumentalisten vor allem dazu verdammt waren, zu Hause im stillen Kämmerchen zu üben. In diesem Sommer soll sich das wieder ändern. Dazu passt auch das neue Projekt, das sich der Lions Club und der Leo-Club Donauwörth vorgenommen haben.

Es nennt sich "DONProjektorchester", und dazu sind alle Musikerinnen und Musiker eingeladen, die sich sicher auf ihrem Instrument fühlen, idealerweise schon Orchestererfahrungen mitbringen und Lust darauf haben, Teil eines neuen Symphonieorchesters zu sein. Willkommen ist, wer eines der klassischen Symphonieorchester-Instrumente beherrscht, also unter anderem Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass, Horn, Trompete, Posaune, Schlagwerk, Tuba, Klarinette, Querflöte, Oboe und Fagott. "Eine Altersvorgabe gibt es nicht", informiert Projektleiterin Anna Meggle aus dem Leo-Club Donauwörth. "Es ist erwünscht, dass aus allen Altersgruppen jemand dabei ist."

Am 10. Juli ist ein großes Abschlusskonzert auf der Harburg geplant

In zwei intensiven Probenwochenenden sollen die Laienmusiker zu einem Orchester zusammenwachsen und ein vielseitiges Konzert vorbereiten. Am 10. Juli findet dann auf der Harburg das große, öffentliche Abschlusskonzert dieses Probenwochenendes statt. Das Programm dafür stellen die Dirigentin Laura Brannath und Anna Meggle zusammen.

"Wer Interesse hat, dabei zu sein, kann sich bis zum Montag, 21. März, per E-Mail bewerben und zwar unter: projektorchester-don@gmx.de", informiert Anna Meggle. "Wir laden dann alle geeigneten Bewerber vom 25. bis zum 26. Juni und vom 9. bis zum 10. Juli zu den Proben ein." Das Projektteam, Lions und Leo-Club Donauwörth freuen sich auf zahlreiche Bewerbungen. Der Lions Club Donauwörth zeichnet als Veranstalter für das Projekt verantwortlich. Er wird den gesamten Erlös an eine soziale Einrichtung spenden, die Künstlerinnen und Künstler in Not unterstützt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch