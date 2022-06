Blick aufs Wetter: So sommerlich war der Mai im Donau-Ries-Kreis

Plus Die Eisheiligen sind heuer im Kreis Donau-Ries ausgefallen. Der erste Sommertag war heuer ziemlich früh dran. Was sonst noch besonders war im Mai.

Der Ausfall der Eisheiligen und konstante Hochdruckgebiete sorgten für einen warmen, regenarmen und sonnigen Mai, der schon fast sommerliche Züge aufwies.