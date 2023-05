Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

"Eine Entwicklung, die uns überfällt" – das sagen Schulleiter zu ChatGPT

Plus Lassen Schüler ihre Hausaufgaben von der künstlichen Intelligenz erledigen? Schulleiter aus dem Donau-Ries-Kreis sehen Gefahren, aber auch Chancen von ChatGPT.

Für Schüler dürfte es verlockend klingen, für Lehrerinnen weniger: Statt stundenlang vor den Hausaufgaben zu verzweifeln, stellt man der künstlichen Intelligenz ChatGPT ein paar Fragen und bekommt innerhalb weniger Sekunden die Antworten dazu. Oder gleich einen fertigen Aufsatz. Doch der künstlichen Intelligenz (KI) passieren Fehler. Und den Stoff aus dem Unterricht wiederholen Schülerinnen und Schüler so nicht. Wie gehen Schulen im Landkreis Donau-Ries mit den neuen Möglichkeiten und Risiken um?

Doris Barth-Rieder, Leiterin der Hans-Leipelt-Schule (Fachoberschule/Berufsoberschule) in Donauwörth, sagt: "Am Anfang war natürlich die Aufregung groß." Lassen Schülerinnen und Schüler jetzt einfach einen Großteil der Arbeit von der KI erledigen? Schnell habe sich herausgestellt: "So einfach ist das Ganze bei uns in der Oberstufe nicht", sagt die Schulleiterin. "Die Lehrer kennen natürlich ihre Schüler." Eine Antwort die ChatGPT aus dem Internet zusammengestellt habe, wäre sofort am Schreibstil erkennbar.

