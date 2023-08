Eine neue Welle von Schockanrufen im Landkreis Donau-Ries

"Hallo Mama, mein Handy ist kaputt ..." - mehrere Frauen bekommen Hilferufe geschickt. Doch sie sind sensibilisiert.

Eine neue Welle von sogenannten Schockanrufen wurde in unserem Landkreis bei der Polizei aktenkundig. Wie die PI Donauwörth mitteilt, gingen bei ihr am Mittwoch zahlreiche Anzeigen über versuchte Trickbetrügereien am Telefon ein. In der bekannten Abwandlung des sogenannten Schockanrufs wurden Frauen in Tapfheim, Fünfstetten, Bäumenheim sowie Donauwörth per SMS kontaktiert, mit folgenden Worten: „Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Kannst du mir eine Nachricht auf Whatsapp schicken? Über diese neue Nummer.“

Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts auf versuchten Betrug

Sensibilisiert durch die mediale Berichterstattung, riefen die angeschriebenen Personen ihre Kinder an - sofern vorhanden - und stellten fest, dass keinerlei Notsituation vorlag. Die Beamten nahmen in allen Fällen Ermittlungen gegen unbekannt wegen Verdachts auf versuchten Betrug auf. (AZ)

