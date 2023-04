Warum es im Landkreis eine Sondersitzung zum Thema Deutschlandticket gibt

Um die Folgen des Deutschlandtickets vor Ort solide abwickeln zu können, hat der Landkreis Donau-Ries eine Sondersitzung anberaumt. Worum es dabei geht.

Für 49 Euro im Monat mit allen Bahnen und Busse im Regionalverkehr fahren - das ist das Deutschlandticket. Für die Menschen, die einsteigen, ist es einfach und vor allem kostengünstig. Doch um am Ende auch zu gewährleisten, dass gerade in ländlichen Regionen wie dem Landkreis Donau-Ries auch weiterhin ein Bus fährt, wenn der Unternehmer am Ticket selbst kein Geld mehr verdient - das ist eine echte Herausforderung. Um überhaupt den rechtlichen Rahmen dafür zu schaffen, wird es am Donnerstag extra eine Sondersitzung des Verkehrsausschusses geben. Und schon jetzt ist klar, dass es wohl nicht das letzte Mal sein wird, dass sich die Kreisräte damit befassen müssen, wie die Maßnahme der Bundesregierung vor Ort umgesetzt werden kann.

Das Deutschlandticket gibt es digital, bei der Bahn oder über die "Wohin-du-Willst-App" der Stadt Donauwörth. Foto: Screenshot Fene

Worum also geht es? Schon jetzt ist klar, dass das Ticket für die regionalen Busunternehmen massive finanzielle Einbußen bedeuten werden. Zum einen müssen ja die Fahrgäste keine Fahrkarten mehr lösen - sie haben ja dann schon ein Deutschlandticket, das ja dann auch deutlich günstiger ist als ein Abo beim regionalen Anbieter. Außerdem haben die Unternehmen keine Einnahmen beispielsweise für Einzelfahrten, weil die ja auch über der 49-Euro-Ticket abgegolten sind.

49-Euro-Ticket bedeutet weniger Einnahmen für den regionalen Busverkehr

Die nun wegbrechenden Beträge muss das Landratsamt als Auftraggeber für den regionalen Busverkehr ausgleichen. Das Geld bekommt der Kreis zwar später wieder von Bund und Freistaat erstattet, doch für das alles gibt es bisher keine rechtliche Grundlage. Um die zu schaffen, müssen die Kreisräte am Donnerstag eine Allgemeinverfügung erlassen.

Wie viel konkret ausgeglichen wird - dafür scheint sich zumindest eine Lösung anzudeuten. Bis vor Kurzem bereitete dies den Behörden noch Kopfzerbrechen. Jetzt wird es wohl so laufen, dass die Busunternehmen auf Grundlage ihrer Fahrgastzahlen aus dem Jahr 2019 entschädigt werden. Fraglich ist allerdings schon jetzt, ob das Geld von Bund und Ländern dafür ausreicht. Für 2023 sind drei Milliarden im gesamten Topf, es gibt aber auch die Zusage, dass die Mittel für den Fall sie reichen nicht, aufgestockt werden. Doch für 2024 gilt das nicht. Bleibt der Ticketpreis bei 49 Euro, ist also schon jetzt klar, dass die derzeit verhandelten Mittel nicht ausreichen werden, alle ausgefallenen Einnahmen aufzufangen.

