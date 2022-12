Landkreis Donau-Ries

vor 20 Min.

Eislaufen, Langlaufen, Skifahren – wo in der Region Wintersport möglich ist

Plus Es hat so viel geschneit, dass auch Freizeitsportler rund um Donauwörth im Freien auf ihre Kosten kommen. Ein Überblick, welche Angebote es aktuell gibt.

Von Barbara Wild

Der Schnee lässt nicht nur die Kinderherzen höher schlagen und Schneemänner in die Vorgärten einziehen - dank des kalten Wetters und ordentlich Niederschlag ist in der Region vor allem am kommenden Wochenende einiges an Wintersport möglich. Da wird jeder Hügel zum Rodelberg. Hier ein aktueller Überblick.

