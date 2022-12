Eisregen verursacht viele Stürze im Donau-Ries-Kreis

Auf glatten Wegen und Flächen verunglücken am Montagmorgen reihenweise Passanten. Hochbetrieb in den Notaufnahmen der Kliniken.

Ein glücklicherweise seltenes Wetterphänomen hat am Montagmorgen den Menschen in Nordschwaben zu schaffen gemacht. Obwohl das Thermometer mehrere Grad minus anzeigte, regnete es. Innerhalb von Minuten bildete sich vor allem auf Wegen und auf Höfen eine gefährliche Eisschicht. Zahlreiche Frauen und Männer im Donau-Ries-Kreis stürzten und verletzten sich zum Teil erheblich. Zudem passierten wegen des Eisregens auf den Straßen einige Verkehrsunfälle.

Nach tagelangem Dauerfrost verwandelte der Regen die Flächen sofort in Rutschbahnen. So manchen erwischte es beim Verlassen des Hauses. Es gab offenbar viele Stürze, die böse endeten. Aus den beiden Krankenhäusern in Donauwörth und Nördlingen ist zu hören, dass es in den Notaufnahmen "aufgrund des Glatteisregens ein sehr hohes Patientenaufkommen gab". Es hätten unter anderem Knochenbrüche behandelt werden müssen. Die Patienten hätten sich beispielsweise bei Stürzen auf rutschigem Untergrund den Ellenbogen oder das Handgelenk gebrochen. Dabei traf es nicht nur Seniorinnen oder Senioren. Es seien Menschen aus allen Altersgruppen betroffen gewesen.

Glätteunfälle auf der B2 bei Donauwörth und Bäumenheim

In Donauwörth musste der Hausmeister des Landratsamts, Georg Leinfelder, Sonderschichten einlegen, um ein sicheres Vorankommen zu garantieren. So war der Eingang zur neuen Führerscheinstelle im früheren Kloster Heilig Kreuz spiegelglatt, deshalb habe man ihn verständigt. Mit einer großen Schubkarre voll Streusalz machte sich Leinfelder auf den Weg.

Die Polizeiinspektion Donauwörth registrierte zwei Glätteunfälle. Um etwa 8.40 Uhr geriet eine 25-Jährige, die mit ihrem Auto auf der B2 bei Donauwörth in nördlicher Richtung unterwegs war, am Berger Kreuz ins Schleudern und landete einige Meter weit im Graben. Der Wagen wurde wohl schwerer beschädigt. Auf der B2 bei Asbach-Bäumenheim verlor ein 41-Jähriger um etwa 9 Uhr die Kontrolle über sein Auto. Dieses prallte gegen die Leitplanke. Der Mann blieb unverletzt, der Sachschaden summiert sich auf schätzungsweise 6000 Euro.

Insgesamt waren die übergeordneten Straßen jedoch gestreut und gut befahrbar. Gefährlich wurde es vor allem auf Nebenstrecken und in Siedlungen. Im Laufe des Vormittags hörte der Regen wieder auf und die Lage entspannte sich.