Endlich Weihnachten! Das ist los über die Festtage

Ob Eislaufen in Wemding oder in Donauwörth, auf der Weihnachtsparty im Doubles abtanzen oder Polka mit der Trachtenkapelle Marktoffingen. Das sind unsere Tipps.

Dieses Wochenende ist endlich Weihnachten. Doch wer nicht nur daheim den Christbaum bewundern mag, für den gibt es viele Angebote im Landkreis Donau-Ries. Hier kommen unsere Tipps für das Wochenende vom 22. bis 24. Dezember und die Feiertage:

Für Konzert- und Bühnenbegeisterte

Konzerte und Musik: Am Freitag um 21 Uhr treten im Doubles Starclub gleich drei Rockbands auf und verbreiten auf ihre Weise Weihnachtsflair. Untamed, Scarlet Fall und Alive Kick sorgen für Stimmung. Am Samstag gibt es dann eine Weihnachtsparty unter dem Motto „Bang around the Christmas Tree“ ab 21 Uhr. Die Trachtenkapelle Marktoffingen gibt in der örtlichen Mehrzweckhalle ihr Weihnachtskonzert. Ihr Repertoire reicht von Polkas über Märsche bis zu moderner Musik. Los geht es am Dienstag, 26. Dezember, um 20 Uhr. Der Posaunenchor Sankt Georg spielt am Samstag, 23. Dezember, in der größten Kirche der Stadt. Vorweihnachtliche Weihnachtsmusik steht auf dem Programm, es dirigiert Ute Baierlein . Beginn in Sankt Georg ist um 17 Uhr, schon um 16.30 Uhr beginnt das gemeinsame Weihnachtsliedersingen.

und Alive Kick sorgen für Stimmung. Am Samstag gibt es dann eine unter dem Motto „Bang around the Christmas Tree“ ab 21 Uhr. Die gibt in der örtlichen Mehrzweckhalle ihr Weihnachtskonzert. Ihr Repertoire reicht von Polkas über Märsche bis zu moderner Musik. Los geht es am Dienstag, 26. Dezember, um 20 Uhr. Der Posaunenchor Sankt Georg spielt am Samstag, 23. Dezember, in der größten Kirche der Stadt. Vorweihnachtliche Weihnachtsmusik steht auf dem Programm, es dirigiert . Beginn in Sankt Georg ist um 17 Uhr, schon um 16.30 Uhr beginnt das gemeinsame Weihnachtsliedersingen. Kabarett: In der Kleinkunstbühne Thaddäus stehen am Dienstag um 20 Uhr die Mehlprimeln mit einer weihnachtlichen Nachbetrachtung auf der Bühne.

Führungen und Ausstellungen

Führungen: Das Donauwörther Käthe-Kruse-Puppenmuseum bietet am Dienstag um 14.30 Uhr eine Sonderführung „Kostbarkeiten der Krippenkunst“ an.

Ausstellungen: In Wemding im ehemaligen Priesterhaus von Maria Brünnlein wird eine Jesuskind-Ausstellung gezeigt. Sie ist täglich von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Der Nördlinger Weihnachtsmarkt hat am Samstag zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Foto: Jochen Aumann

Religiöses

In der Pfarrkirche Bäumenheim geben Erna Dirschinger, Ida Rau, Max Blei und Joe Kinzelmann am Freitag um 17 Uhr ein weihnachtliches Kirchenkonzert. In der Harburger Innenstadt kann bis zum 6. Januar noch der Krippenweg abgelaufen werden. An Heiligabend findet in der Heidebrünnl Kapelle um 14 Uhr eine Andacht statt. In Oberndorf wird in der Herrgottsruhkapelle eine große Landschaftskrippe gezeigt. Das Weihnachtsmusical "Die Räuber von Bethlehem" wird an Heiligabend um 14.30 Uhr bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Nördlingen, Kerschensteinerstraße 2, gezeigt.

Und was ist sonst noch so geboten?