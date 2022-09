Endspurt bei der Aktion KunstWaldbaden

Noch bis 30. September gibt es Installationen und Malerei auf Wanderwegen zu erkunden.

An einem warmen Spätsommertag im Schatten der Bäume liegen und dem Gezwitscher der Vögel lauschen – das ist noch bis zum 30. September rings um Wemding, Mönchsdeggingen und Monheim möglich. Bunte Graffitis und raffinierte Skulpturen stehen dort entlang drei gute ausgebauter Wanderwege, an denen das Projekt "KunstWaldbaden" des Regionalmanagements Donau-Ries stattfindet.

Helmut Ranftls Kunstwerk "Relax-Quintett" lädt zum Ausruhen ein. Es steht in Wemding. Foto: Szilvia Izso

In Wemding kann man dem Rauschen von Nuë Ammans "Segelfällen" lauschen und nacheinander die grazile Skulptur "Globaler Friede" von Thomas Böllmann im Kontrast zu sebastian w's buntem "Kein Friede" bewundern. In der Nähe des Waldsees trifft man auf Helmut Ranftls "Relax-Quintett", das einem zum Ausruhen einlädt. Schließlich greift Josef Briechles mit seiner Skulptur "Baum im Baum" das Thema Wald auf. Dazwischen laden verschiedene Ruheplätze im Erholungswald ein, den Wald zu genießen.

Im ausgetrockneten Waldsee bei Monheim steht "arzissus und Echo" von Lenka Thomasova. Foto: Szilvia Izso

Engel, Steinharfe, Narzissus und mehr laden zum Träumen ein

In Monheim erwartet die Besucher mit einer Länge von über fünf Kilometern der längste Wanderweg. Beim Durchqueren der Kneippanlage findet man Helmuth Hampels "Steinharfe". Dem Themenpfad Zukunftswald Monheim folgend, kann man mit Katharina Raba und Franziska Schißler eine „Auszeit vom Alltag“ nehmen. Am zweiten – mittlerweile leider abgelassenen – See trifft man auf "Narzissus und Echo" von Lenka Thomasova. Heinz Frankes Engel empfängt die Wanderer an einer Bank. Schließlich kann man auf Michael Näpfles "Waldbaden 2.0" entspannen.

Ein friedlicher Ort ist im Zukunftswald Monheim der Platz, auf dem der "Engel" von Heinz Franke steht. Foto: Szilvia Izso

Die Entdeckungstour in Mönchsdeggingen ist ein etwa halbstündiger Rundweg, der direkt am Kloster mit Marc Rogats Pastellzeichnung startet. Auf dem Weg zur Aussichtsplattform schreitet man durch das "Torii" von Martha Gottschalk, das einen Übergang verdeutlichen soll. Am Waldrand trifft man auf Heiner Hildebrands "Lächeln der Blume". Gertrud Ziegelmeir hat die Veränderungen des Waldes in "Waldblick – Fenster nach Innen" künstlerisch aufbereitet. Dort kann man zum einen Kunst digital erleben, zum anderen auch Teil des Kunstwerks werden.

Der anonyme Künstler abcdef präsentiert auf dem Waldweg bei Mönchsdeggingen seine mit "Graffiti" verzierte Mauer. Foto: Szilvia Izso

Weiter geht es zum Werk des Künstlers abcdef, der zeigt wie man aus einer alten grauen Betonstützmauer ein Schmuckstück zaubern kann. Schließlich kann man mit Gabi Bauers "Illusionen mit Stofftier" noch einmal in die märchenhafte Magie des Waldes genießen.

