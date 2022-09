Landkreis Donau-Ries

Energie: Auch der Landkreis will verstärkt umrüsten

Plus Die Preise für Strom und Gas explodieren. Der Landkreis Donau-Ries will Energie sparen – dafür ist auch ein Großprojekt in Donauwörth geplant.

Von Thomas Hilgendorf

Es ist das große Gesprächsthema an sämtlichen deutschen, wenn nicht gar europäischen Küchentischen: Wo kann noch Energie eingespart werden? Wo muss eventuell sogar ganz auf einen neuen Energieträger umgerüstet werden? Und dabei die bange Frage: Schon jetzt oder doch nicht gleich Hals über Kopf? Die Kommunen des Kreises behandeln jenes Thema ebenfalls dieser Tage in ihren Ratssitzungen. Auch der Landkreis Donau-Ries hat sich hierzu in seiner Bauausschusssitzung am Dienstag in Donauwörth eingängig beraten. Dabei kamen durchaus interessante Projekte aufs Tableau.

