Landkreis Donau-Ries

12:00 Uhr

Energiesparen in den Hallenbädern: Steigt die Gefahr für Legionellen?

Das Jurabad in Monheim öffnet am 7. Oktober mit einer auf 25 Grad abgesenkten Wassertemperatur.

Plus Kühleres Badewasser und Duschen könnten Keime im Wasser fördern. Was das Gesundheitsamt Donau-Ries jetzt rät und warum Badegäste sich weiter sicher fühlen können.

Von Barbara Wild

In den Hallenbädern wird das Wasser nicht mehr so warm sein wie bisher gewohnt. Ist das hygienisch ein Problem? Stichwort Legionellen.



Gesundheitsamt Donau-Ries: Legionellen sind Bakterien, die sich bevorzugt in warm-feuchtem Klima vermehren. Unter 20 Grad und über 55 Grad vermehren sie sich nicht mehr, sondern sterben ab 60 Grad sogar ab. Somit besteht ein Legionellen-Risiko vorrangig bei Warmwasser bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad. Die bekannteste und im Zusammenhang mit Schwimmbädern bedeutsamste Art ist Legionella pneumophila. Diese kann, sofern sie im Rahmen von aerosolhaltiger Luft eingeatmet wird, die Legionärskrankheit auslösen, eine Form der Lungenentzündung. Diese mit keimbelasteten Wassertröpfchen angereichte Luft tritt vorwiegend beim Duschen auf, sodass tatsächlich bei einer allgemeinen Temperaturabsenkung eine Vermehrung des Keims und somit das Auftreten von Infektionen gefördert werden kann.

