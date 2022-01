Enkeltrick: Betrüger nutzen auch andere Kanäle als das Telefon

In der Region kommt es immer wieder zu betrügerischen Anrufen. Aber auch bei WhatsApp sollte man vorsichtig sein. Betroffene werden um viel Geld gebracht.

In der Region kommt es nach wie vor zu betrügerischen Anrufen. Dabei registrierte die Polizei in Nordschwaben allein diese Woche einen Schaden von rund 150.000 Euro. Auch weisen die Beamten stetig darauf hin, dass die Masche der Täter variiert. Deswegen gelte der Grundsatz, keine Geldzahlungen auf unbekannten Bankkonten zu tätigen und kein Geld oder Wertgegenstände an Fremde zu übergeben.

Neuerdings nutzen Betrüger nicht nur Anrufe für deren Taten, sondern auch Messenger-Dienste wie beispielsweise WhatsApp. Über eine Textnachricht melden sich angebliche Kinder oder Enkel mit einer unbekannten Nummer und schildern, sofort finanzielle Unterstützung brauchen. Dabei wird oft ein Verkehrsunfall mit zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Konsequenzen vorgegaukelt, denen man nur durch sofortige Zahlung entgehen könnte.

Enkeltrick: Die Betrüger argumentieren geschickt

Auch die Tatsache, dass die Verwandten für die Textnachricht eine neue, dem Opfer bislang unbekannten Nummer verwenden, wird meist schlüssig erklärt. So wäre das bisherige Telefon bei einem Unfall beschädigt worden, verloren oder anderweitig nicht greifbar – die Täter sind bei ihren Ausreden erfinderisch.

Ein derartiger Fall wurde beispielsweise vor wenigen Tagen im Nachbarlandkreis Dillingen bekannt. Ein Mann aus Buttenwiesen überwies insgesamt 6000 Euro an Betrüger, die sich über WhatsApp als dessen Tochter ausgaben. Ähnlich gelagerte Fälle traten bereits mehrfach in der Region auf. Die Gesetzeshüter raten auch bei derartigen Textnachrichten über Messenger-Dienste, dass man bei Geldforderungen immer misstrauisch bleiben sollte. Zudem sollten Kinder oder Enkel auf der bekannten Rufnummer angerufen werden.

Polizei rät: Sofort die eigene Bank kontaktieren

Wenn nötig, können andere Verwandte oder Vertrauenspersonen mit einbezogen werden. Unbekannte Nummern sollten nie als Kontakt gespeichert werden. "Haben Sie bereits Geld überwiesen, kontaktieren Sie sofort Ihre Bank um den Geldtransfer vielleicht noch stoppen zu können. Steht ein Betrug im Raum, sichern Sie den Chatverlauf beispielsweise als Screenshot oder Foto", raten die Beamten. In solchen Fällen sollten sich Betroffenen umgehend an die Polizei und erstatten Anzeige erstatten. (AZ)