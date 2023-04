Erfolgreiche Reifeprüfungen auf Instrumenten

21 junge Musikerinnen und Musiker aus sieben Kapellen aus dem Kreis legen erfolgreich ihre D1-Prüfungen ab. Warum das Prüfungswochenende etwas Besonderes war.

Für 21 junge Musikerinnen und Musiker aus dem Musikbezirk 16 Donau-Ries war ein Wochenende lang eine besondere Prüfungszeit: Sie trafen sich, um ihre D2-Prüfung abzulegen und so das silberne Bläserabzeichen zu erlangen. Bei dieser Prüfung müssen sich die Instrumentalisten einer schriftlichen Prüfung in Musiktheorie und Gehörbildung unterziehen und vor einer Fachjury ihr praktisches Können unter Beweis stellen. Neben Tonleitern und Etüden gilt es auch, Pflicht- und Selbstwahlstücke auf einem hohen musikalischen Niveau vorzutragen.

Die Vorbereitung für die Prüfung startete bereits viele Wochen zuvor in den Heimatvereinen und zu Hause. Am Prüfungswochenende selbst trafen sich die Jungmusiker zusammen mit ihren Betreuern am Freitagabend und starteten dort mit einer gemeinsamen Probe des Prüfungsorchesters unter der Leitung von Fabian Grimm. Am Samstagvormittag ging es dann nochmals in eine Wiederholung des Prüfungsstoffes, bevor um 14 Uhr die Theorie- und Gehörbildungsprüfung abgelegt wurde. Danach ging es für die Jugendlichen wieder in die Musikprobe.

Spaß und Austausch in der Gruppe durften natürlich auch nicht zu kurz kommen. Für einige Musiker war dieses Prüfungsorchester die erste Möglichkeit, mit Gleichaltrigen aus den unterschiedlichsten Vereinen überregional zusammenzuspielen. Am Sonntagvormittag wurde es dann aber nochmals ernst. Es ging in die praktische Prüfung vor einer jeweils zweiköpfigen Fachkommission.

Die Jugendlichen lieferten sehr gute Leistungen ab

Die bestandenen Prüfungen wurden dann natürlich mit einem kleinen Festakt gefeiert. Den Höhepunkt stellte aber die Urkundenverleihung dar. Der Bezirksvorsitzende Joachim Braun lobte die tollen Leistungen und das Engagement der jungen Musikanten. Diese sind mit dem Ablegen der D2-Prüfung wirklich fortgeschrittene Musiker und werden in Zukunft zu den Stützen in den Heimatvereinen zählen – sowohl musikalisch als auch auf kameradschaftlicher Ebene. Ein weiterer großer Dank galt der gesamten Jugendleitung unter der Organisation des stellvertretenden Bezirksjugendleiters Fabian Grimm, der von Simon Keller unterstützt wurde.

Insgesamt waren am Prüfungswochenende und in der Vorbereitung neben den beiden auch Marina Wizinger, Patricia Grimm, Elena Fendt, Hartmut Betz, Siegfried Traub und Hannes Gottwald als Betreuer und Prüfer eingebunden. Hinzu kommt natürlich noch die Betreuung und der Unterricht in den sieben Heimatkapellen der Jungmusikanten.

An diesem Wochenende zeigten die jungen Musikerinnen und Musiker worauf es ankommt: gemeinschaftliches Musizieren, Spaß zu haben und so auch über sich selbst hinauszuwachsen. Sie lieferten sehr gute Leistungen ab. Allen voran die Lehrgangsbeste Eva Stimpfle vom Musikverein Fremdingen mit der Traumnote 1,00 – dicht gefolgt von Johanna Fußstetter (Musikverein Maihingen) und Leni Schiele (Musikverein Buchdorf) mit einem Notendurchschnitt von 1,08.

Diese tollen Leistungen und das Engagement des Musikantennachwuchses zeigt, dass es den Musikvereinen im Landkreis sehr gut und ein weiterhin hohes musikalisches Niveau in der Ausbildung gezeigt wird. (AZ)