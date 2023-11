Ernährung, Bewegung, Rauchverzicht: Das kann man für die Herzgesundheit tun

Die häufigste Todesursache in Deutschland ist eine Verengung der Herzkranzgefäße. Die AOK Donau-Ries gibt Tipps, was man für seine Gesundheit tun kann.

Nach Angaben der Deutschen Herzstiftung ist hierzulande nach wie vor die sogenannte Koronare Herzkrankheit (KHK), die Verengung der Herzkranzgefäße, die häufigste Todesursache. Im Jahr 2021 waren bundesweit 8,14 Prozent der Menschen über 30 Jahre von KHK betroffen, bayernweit waren es 7,13 Prozent. "Im Landkreis Donau-Ries waren im gleichen Zeitraum erfreulicherweise nur 6,95 Prozent der Über-30-Jährigen an KHK erkrankt", sagt Michael Meyer, Direktor der AOK Donau-Ries. Das zeigt der Gesundheitsatlas Deutschland des Wissenschaftlichen Instituts der AOK.

Gesunde Lebensweise als wichtiger Baustein: AOK Donau-Ries gibt Tipps

Die AOK Donau-Ries möchte daran erinnern, dass Betroffene selbst etwas für ihre Gesundheit tun können: "Neben einerc optimalen Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann ein Lebensstil mit gesunder Ernährung, ausreichend Bewegung und Rauchverzicht das Risiko für einen Herzinfarkt oder eine Herzinsuffizienz senken", erläutert Cornelia Zink, AOK-Gesundheitsfachkraft. Vor allem das Rauchen gefährdet die Herzgesundheit. Es fördert die Entstehung von Arteriosklerose, also Ablagerungen in den Blutgefäßen.

Durch Verengungen der Gefäße kann es zu Herzinfarkten, Schlaganfällen oder peripherer arterieller Verschlusskrankheit (Raucherbein) kommen. Zink warnt zudem davor, sich zu wenig zu bewegen: "Bei den meisten Betroffenen wirken sich Bewegung und Sport positiv aus, bereits Spazierengehen oder Walking können da viel Gutes bewirken." Auf jeden Fall sollten die Aktivitäten medizinisch abgeklärt werden, beispielsweise auch, ob eine Herzsportgruppe infrage kommt. "Die richtige Ernährung tut ein Übriges: Besonders wichtig ist es, Übergewicht abzubauen, Salz zu reduzieren und pflanzliche Lebensmittel zu bevorzugen", ergänzt Zink.

Die hausärztliche Praxis ist immer die erste Anlaufstelle

Unter dem Namen "AOK-Curaplan" unterstützt die AOK Bayern bereits seit 2005 Versicherte mit dem strukturierten Behandlungsprogramm (DMP) Koronare Herzkrankheit. "In diesem sogenannten Disease Management Programm werden aktuell rund 130.000 Versicherte der AOK Bayern betreut", so Michael Meyer. Die hausärztliche Praxis ist hier stets die erste Anlaufstelle für chronisch Erkrankte. Die Hausärztin beziehungsweise der Hausarzt übernimmt die kontinuierliche Behandlung der DMP-Teilnehmenden nach wissenschaftlich evidenzbasierten Leitlinien und koordiniert die weitere Versorgung, beispielsweise fachärztliche Betreuung oder Behandlung in Krankenhaus und Reha-Einrichtung.

Info: Informationen zum Einstieg ins Nichtrauchen gibt es online unter: www.rauchfrei-info.de > Suchbegriff: Das Rauchfrei-Ausstiegsprogramm Informationen zu AOK-Curaplan unter: www.aok.de > Suchbegriff: Koronare Herzkrankheit. (AZ)

