Erneut protestieren Landwirte vor dem Grünen-Büro in Donauwörth

Etwa 30 Bauern sind gekommen. Sie versammeln sich vor der verschlossenen Geschäftsstelle der Grünen in Donauwörth. Sie bringen Transparente mit – und mehrdeutige Symbole.

"Wir können gar nicht so viel Scheiße transportieren, wie diese Regierung produziert!!" steht auf einem Plakat vor der Tür des Grünen-Büros in Donauwörth. Davor reihen sich mehr als 20 Paar Gummistiefel in allen möglichen Größen. Umrahmt wird das Bild von drei Kübeln voll mit Mist, deren Geruch sich aber erst bemerkbar macht, sobald man näherkommt. Vor dem Büro der Grünen stehen zudem noch fast 30 Personen. Sie sind Landwirte aus den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen. Nach der Demonstration vom Freitag ist es am Montagnachmittag erneut zu einer spontanen Versammlung gekommen. Die Teilnehmer wollen ihre Solidarität mit den Protesten in Berlin bekunden - und haben es dabei auf eine Partei abgesehen.

Hermann Kästle ist Landwirt aus Dillingen. Er übernimmt spontan die Aufgabe des Sprechers und erläutert die Forderungen der Versammlung. Er sagt: "Wir wollen unsere Kollegen in Berlin unterstützen und auch in diesem Kreis aufmerksam machen, dass es so nicht weitergehen kann." Insbesondere die Erhöhung der Diesel-Steuer sowie der Kfz-Steuer auf Traktoren sehen die Landwirte als Problem. Gerhard Beck, Landwirt aus Heroldingen, ergänzt: "Wir haben unseren Beitrag zum Klima- und Umweltschutz mehr als erfüllt und jetzt werden wir mit einer Steuererhöhung abgestraft."

Gummistiefel als Symbol für die tägliche Arbeit - Mist in mehrerlei Hinsicht

Die Landwirte erklären die verschiedenen Symbole des Protests. Kästle sagt: "Die Gummistiefel stehen für unsere tägliche Arbeit." Beck ergänzt: "Der Mist hat zwei Bedeutungen: Der Mist als organischer Dünger ist wertvoller als die Arbeit der Grünen. Und den Mist, den die Grünen machen, bringen wird zurück." Dass niemand von den Grünen die Protestierenden in Empfang nimmt, liegt womöglich auch daran, dass die Veranstaltung nur etwa zwei Stunden zuvor bei der Polizei angemeldet wurde.

Auf den Plakaten steht sehr deutlich, was die Landwirte von der derzeitigen Politik aus Berlin halten. Foto: Helen Geyer

Die protestierenden Landwirte sind sauer. Kästle sagt: "Wir sehen die Grünen als Hauptstimmungsgeber in der Koalition." Zudem sei der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir mitunter daran Schuld, dass die Anforderungen an die Landwirtschaft steigen würden. "Sie haben keine Lösungen, das ist nicht praktikabel", sagt Kästle. "Das führt nicht zu einer lebendigen Landwirtschaft, sondern einer Planwirtschaft." Gerhard Beck ergänzt: "Die Gesamtbelastung der Betriebe wird immer höher, die Jugend kommt nicht nach und immer mehr Höfe machen zu." Dies liege unter anderem auch an "sinnlosen" bürokratischen Anforderungen.

Ein weiterer Punkt, der den Landwirten am Herzen liegt: Sie wünschen sich Politikerinnen und Politiker vom Fach. "Wenn ich Polizistin werden will, kann ich das ja auch nicht einfach so entscheiden", sagt Jasmin Döbler. Sie hat die Veranstaltung angemeldet. "Für jeden Beruf brauche ich eine Ausbildung." Daher solle es auch Minister geben, die sich in ihrem Gebiet auskennen. Oft würden die Politiker viel reden, aber es käme keine Veränderung.

Diskussion mit Stadt- und Kreisrat Albert Riedelsheimer

Eine knappe Stunde nach Beginn der Demonstration taucht dann doch noch ein Parteifunktionär auf: Stadt- und Kreisrat Albert Riedelsheimer. Als er eintrifft, bildet sich sofort ein Kreis um ihn und seinen Gesprächspartner Hermann Kästle. Letzterer stellt seine Forderungen erneut vor. Der Stadtrat hört sich die Landwirte an, stellt Nachfragen und sagt: "Ich nehme die Forderungen auf, auch wenn es nicht auf Bundesebene ist." Kästle wertet Riedelsheimers Erscheinen positiv: "Wir freuen uns, dass Sie da sind, aber die Auswirkungen sind gering." Anschließend diskutiert er mit seinen Kollegen weiter mit dem Stadtrat über Details und Probleme, mit welchen die Landwirte umgehen müssen. Einige Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth, mit Unterstützung aus Augsburg, begleiteten die Veranstaltung.

Hermann Kästle, Landwirt aus Dillingen, diskutiert mit dem Grünen-Stadtrat Albert Riedelsheimer die Forderungen seiner Kollegen. Foto: Helen Geyer

In einer Pressemitteilung reagiert inzwischen auch Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer darauf, dass die Landwirte sowohl am Freitag als auch am Montag vor verschlossener Türe standen. Sie schreibt, dass sie Verständnis für die Situation der Landwirtschaft habe. Sie kenne die Absatzprobleme landwirtschaftlicher Betriebe und das hiesige jahrzehntelange Höfesterben.

Deshalb spreche sie sich gegen die Streichung der Agrardiesel-Beihilfe und der Kfz-Steuer-Befreiung für landwirtschaftliche Maschinen im Bundeshaushalt 2024 aus. Anlässlich der Kundgebung am vergangenen Freitag stand Lettenbauer im Kontakt mit dem Bauernverband. Diesem war bekannt, dass niemand zu diesem Zeitpunkt im Regionalbüro sein konnte. Lettenbauer hatte sich am Donnerstagabend vor der Kundgebung Zeit für einen telefonischen Austausch mit Kreisobmann Götz und die Anliegen des Bauernverbands genommen, ihre Unterstützung deutlich gemacht und ein persönliches Treffen in dieser Woche angeboten.