Erneutes Gewitter sorgt für Feuerwehreinsätze im südlichen Donau-Ries-Kreis

Auch am Mittwoch beschäftigt ein Unwetter die Feuerwehren in Donauwörth und im Raum Tapfheim. Straßen werden überflutet und Keller laufen voll.

Erst blauer Himmel, dann eine schwarze Wolkenwand - innerhalb kurzer Zeit hat sich am Mittwochabend über dem südlichen Donau-Ries-Kreis ein Gewitter zusammengebraut, das es in sich hatte. Starkregen sorgte für überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller. Betroffen waren die Stadt Donauwörth und die Gemeinde Tapfheim.

"Die Sache ist noch glimpflich abgegangen", bilanziert Johann Eisenbart, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Donaumünster/Erlingshofen. Gegen 21 Uhr habe es plötzlich wie aus Kübeln gegossen. In schätzungsweise einer Viertelstunde fielen über 25 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel. Der Niederschlag habe gerade noch rechtzeitig aufgehört, bevor es größere Überschwemmungen gegeben hätte.

In der Gemeinde Tapfheim läuft das Wasser in fünf Keller

Aber auch so verzeichneten die Feuerwehren in Tapfheim, Donaumünster und Erlingshofen einige Einsätze. Das Wasser lief durch den Rückstau im Abwasserkanal in die Keller von fünf Wohnhäusern. Bis zu 20 Zentimeter hoch sei es in den Gebäuden gestanden, berichtet Eisenbarth. Der Schaden halte sich glücklicherweise in Grenzen. Die Kräfte, die von etwa 21 bis 23 Uhr unterwegs waren, pumpten das Wasser ab. Zudem beseitigen sie zwei umgestürzte Bäume von der Straße.

Foto: Wolfgang Widemann

Im genannten Zeitraum hatte auch die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth zu tun. Stadtbrandmeister Thomas Stecker zeigt sich ebenfalls beeindruckt von dem Wetterumschwung, den er zufälligerweise nach einer Besprechung im Feuerwehrhaus erlebte: "Es änderte sich innerhalb weniger Minuten. Der Regen war so stark, dass man den Hof nicht mehr gesehen hat. Das war massiv." Wenige Augenblicke später sei schon der erste Alarm eingegangen: Der Pappelweg stand unter Wasser, weil die Schmutzfangkörbe in den Gullys teilweise verstopft waren.

Dies sei an mehreren Stellen in der Innenstadt passiert, so Stecker. Dadurch sei auch ein Teil des Festplatzes an der Neuen Obermayerstaße überschwemmt gewesen. Das Wasser sei zudem in zwei Gebäude in der Kapellstraße gelaufen. Ehe die Feuerwehr eintraf, seien dort aber die Fluten aus den Häusern bereits wieder verschwunden gewesen. Die Feuerwehr reinigte in den betroffenen Straßen die Gullyschächte.

Foto: Wolfgang Widemann

In der Parkstadt unterspülte der Regen die Fahrbahn im Dr.-Michael-Samer-Ring an der Einmündung der Vetterstraße. Auf mehreren Quadratmetern hob es dadurch den Asphalt an und dieser zerbröselte regelrecht. Bis zum späten Abend standen zehn Einsätze für die Donauwörther Wehr zu Buche.

Bereits am Dienstagabend Unwetter im Landkreis Donau-Ries

Bereits am Tag zuvor hatte eine Gewitterfront nach großer Hitze die Region erreicht. In der Nacht auf Mittwoch kamen Sturmböen im Donau-Ries-Kreis auf. Die richteten glücklicherweise keine nennenswerten Schäden an Gebäuden an. Jedoch riss der Wind einige Bäume um und Äste ab. Mehrere Feuerwehren waren deshalb im Einsatz.

Die meisten Sturmfolgen hätten von der Feuerwehr oder der Polizei beseitigt werden können, teilt die Inspektion Donauwörth mit. Die listet eine Reihe von Vorkommnissen auf. Um kurz nach Mitternacht wurde im Bereich des Festplatzes an der Neuen Obermayerstraße in Donauwörth ein Anhänger ins Gebüsch geweht. Auf der Südspange (B16) lag ein Baum auf Gehweg und Fahrbahn, nahe den Schöttle-Höfen stürzten drei Bäume auf den Radweg, im Stadtmühlenfeld fiel ein Ast auf ein geparktes Auto und auf der B2 nahe der Großen Kreisstadt beschädigte ein Baum, der umstürzte, die Leitplanke. Die Donauwörther Wehr verzeichnete gut ein Dutzend Einsätze.

Mehrere Feuerwehren sind im Donau-Ries-Kreis im Einsatz

An der Ortsverbindungsstraße zwischen Großsorheim und Kleinsorheim riss der Sturm eine Birke um. Deshalb rückte die örtliche Feuerwehr um 4.40 Uhr aus. In Fünfstetten blockierte ein umgestürzter Baum die Wemdinger Straße. Auch dort war die Feuerwehr am frühen Morgen unterwegs. Die hatte in Unterpeiching einen weiteren Einsatz, berichtet Kreisbrandrat Rudolf Mieling auf Anfrage. Der zeigt sich erleichtert, dass es "ansonsten ruhig geblieben ist". Offenbar erreichten nur die Ausläufer des Sturmtiefs "Ronson" die Gegend.

Dieser große Ast lag nach der Gewitter-Nacht auf dem Reisbachweg in Ebermergen. Foto: Wolfgang Widemann

Blitz und Donner führten gegen 22.30 Uhr zu einem nicht alltäglichen Unfall bei Tapfheim. Dort war eine Radlerin auf einem Feldweg unterwegs, erschrak durch das aufziehende Unwetter und stürzte deshalb. Die 28-Jährige zog sich laut Polizei glücklicherweise nur Schürfwunden an Knie und Ellbogen zu. Die Wunden wurden im Krankenhaus behandelt.

In Münster sowie in Ober- und Unterpeiching fällt der Strom aus

Die Gewitter sorgten auch für Stromausfälle im Netz der Lechwerke (LEW). Hier war der Donau-Ries-Kreis aber dem Unternehmen zufolge vergleichsweise wenig betroffen. In Münster gingen etwa um Mitternacht die Lichter aus. Bis 3 Uhr hatten die meisten Haushalte wieder Elektrizität. In Ober- und Unterpeiching dauerte es bis gegen 5 Uhr, ehe der Strom wieder floss.

Durch Bäume blockierte Gleise brachten auch den Zugverkehr regional und überregional zum Erliegen. Davon betroffen waren auch die Regionalzüge des Unternehmens Go-Ahead. Dieses teilte am Mittwochvormittag mit, dass die Strecken um Donauwörth zwar frei sind, aber unter anderem durch anderweitige Sperrungen "weder Personal noch Fahrzeuge zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle bereitstehen". Die Folgen: Verspätungen und Zugausfälle.