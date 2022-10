Landkreis Donau-Ries

06:30 Uhr

Erntedank hat heuer ein anderes Gewicht

Plus Die Katastrophen reihen sich, in der Kornkammer Europas herrscht Krieg. Der Blick auf das Erntedankfest hat sich bei vielen Menschen in der Region zuletzt verändert.

Von Thomas Hilgendorf

Die Katastrophen wechseln sich ab, so scheint's. Dass das kein purer Alarmismus ist, weiß jeder halbwegs informierte Mensch spätestens seit dem Ukraine-Krieg, der direkt oder indirekt die ganze Welt betrifft. "Wenn in der Kornkammer Europas Krieg herrscht, dann geht das alle an", meint Donauwörths katholischer Dekan Robert Neuner – deswegen gelte es eigentlich, heuer einen ganz speziellen Blick auf das Erntedankfest zu haben, das am Sonntag in den Kirchen gefeiert wird.

