Landkreis Donau-Ries

vor 16 Min.

Es kommen wieder mehr geflüchtete Kinder im Donau-Ries-Kreis an

Plus Die Zahl der unbegleiteten Jugendlichen, die als Geflüchtete im Kreis Donau-Ries ankommen, steigt. Das stellt das Jugendamt in Donauwörth vor Fragezeichen.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Die Jahre 2015 und 2016 waren wohl die bislang herausforderndsten für den Landkreis Donau-Ries, jedenfalls in Sachen Migration. Und speziell das Jugendamt in der Donauwörther Pflegstraße hat dabei ein Phänomen kennengelernt, das vorher vielleicht sehr vereinzelt aufgeschlagen war: unbegleitete minderjährige Asylbewerber, kurz UMA. Also Kinder und Jugendliche, die ohne Eltern oder sonstige Betreuer ankommen und die, das verlangen Anstand und Gesetz, geschützt und versorgt werden müssen. Nach 2016 ebbte der Zuzug wieder ab, ganz weg war er allerdings nie – doch jetzt kommen wieder mehr Minderjährige, die auf der Flucht sind oder auf diese geschickt werden, hier an. Aber: Der Staat hat die Kapazitäten zur Versorgung Schritt für Schritt heruntergefahren. Im Donau-Rieser Jugendamt sorgt dies für Arbeit und Ernüchterung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen