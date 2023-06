Essen bei Hitze: Raffinierte Zoodles und leckerer Gurkensalat

Gurken und Zucchini wachsen derzeit bei vielen im Garten. Sie liefern reichlich Mineralstoffe. Warum man beides mit Schale essen sollte.

Den Sommer über gibt es sie in Hülle und Fülle: Gurken und Zucchini. Die beiden Gemüse sind verwandt und gehören zusammen mit Melonen und Kürbissen zur Familie der Kürbisgewächse. Cornelia Zink, Ernährungsexpertin der AOK Donau-Ries, sagt in einer Pressemitteilung: „Und alle "Familienmitglieder" haben zahlreiche positive Eigenschaften: Sie sind wasserreich und kalorienarm, enthalten B-Vitamine und zudem Vitamin C und E.“ Dadurch eignen sie sich besonders gut für leichte sommerliche Speisen. Denn schwere Gerichte belasten die Verdauung und können an heißen Sommertagen dazu führen, dass man sich nach einer üppigen Mahlzeit richtig schlapp fühlt. Außerdem liefern Gurken und Zucchini reichlich Mineralstoffe, etwa Magnesium, Kalium, Kalzium, Zink, Eisen und Phosphor.

Da die wertvollen Inhaltsstoffe vermehrt in und direkt unter der Schale stecken, sollte man Gurken und Zucchini mit Schale verzehren – auch, weil die verdauungsfördernden Ballaststoffe dort zu finden sind. „Wer die Schale mit verzehren will, nimmt am besten Gemüse aus dem eigenen Garten oder aus Bio-Anbau“, rät Zink. Sie hat noch einen Tipp für Menschen, die rohe Gurken nicht so gut vertragen: Entkernen und Garen macht sie bekömmlicher.

Rezept für Gurkensalat

Im Sommer passen Salate und leichte Gemüsegerichte besonders gut auf den Speiseplan. Deshalb empfiehlt die Ernährungsexpertin zwei Rezepte, mit denen man der Hitze trotzen kann.

Gurke mit Dill (pro Person):

150 bis 200 Gramm Gurke

1 EL Zitronensaft

Salz, Pfeffer

einige Zweige Dill

2 - 3 EL Joghurt oder Sauerrahm

nach Belieben: 1 kleine Zehe Knoblauch

Zubereitung:

Gurke waschen, in feine Scheiben schneiden. Mit Zitronensaft beträufeln, etwas Salz und Pfeffer dazu. Dill waschen und klein schneiden. Joghurt oder Sauerrahm und den geschälten, kleingeschnittenen Knoblauch unter die Gurkenscheiben mischen. Dieses Rezept eignet sich auch für Zucchini.

Zoodles mit Tomate (pro Person):

150 g Zucchini

1 EL Olivenöl

100 g Cocktail-Tomaten

75 g passierte Tomaten

1 TL Kräuterfrischkäse

Salz, Pfeffer

nach Belieben: Knoblauch und Kräuter wie Basilikum, Oregano, Thymian

Zubereitung:

Zucchini putzen und mit einem Spiralschneider („Spaghetti“) oder Sparschäler („Tagliatelle“) in Streifen schneiden. Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Zucchinistreifen hineingeben. Cocktail-Tomaten waschen, halbieren, mit den passierten Tomaten dazugeben und alles wenige Minuten dünsten. Mit Frischkäse, Salz, frisch gemahlenem Pfeffer, Knoblauch und Kräutern würzen. (AZ)