Landkreis Donau-Ries

vor 33 Min.

Ex-Freundin beleidigt und bedroht: Fünfstellige Geldstrafe für Unternehmer

Plus Er lasse sie bluten, schreibt der Mann aus der Region der Mutter seines Kindes. Schuld sei die Vorgeschichte, sagt er vor dem Nördlinger Amtsgericht. Teuer wird es für ihn dennoch.

Von Marco Keitel

Dass er so über das Ziel hinausgeschossen sei, tue seinem Mandanten leid, erklärt Rechtsanwalt Roland Aigner zu Beginn der Verhandlung im Nördlinger Amtsgericht. Wie genau er über das Ziel hinausgeschossen ist, zitiert Staatsanwältin Anna Lena Lessmann in der Anklage: Als "große Schlampe" habe er seine Ex-Freundin, die Mutter seines Kindes, in einer WhatsApp-Nachricht beleidigt. Und ihr gedroht, dass er sie bluten lasse und kaputt mache, wenn er seinen Sohn nicht bekomme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

