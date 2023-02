"Exerzitien im Alltag" in der Fastenzeit

Die Seelsorge-Außenstelle Donau-Ries des Bistums Augsburg lädt in der am 22. Februar beginnenden Fastenzeit ein, sich per Internet oder in Präsenz bei den „Exerzitien im Alltag“ gemeinsam mit anderen auf einen Pilgerweg einzulassen. „Dem Leben trauen, weil Gott es mit uns geht“ – unter diesem Thema treffen sich die Teilnehmenden an fünf Abenden entweder Online via Zoom ab Donnerstag, 23. Februar, oder im Provinzhaus der Dillinger Franziskanerinnen ab Dienstag, 28. Februar, jeweils ab 19 Uhr. Das Angebot richtet sich laut Pressemitteilung an alle, die sich während der Fastenzeit auf einen spirituellen Weg einlassen möchten. Anmeldung und weitere Infos unter Telefon 0906/70628-70 oder E-Mail bsa-don@bistum-augsburg.de. (AZ)