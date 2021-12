Experte: Was das Christkind dem Osterhasen voraushat

Ostern ist der wichtigste christliche Feiertag, aber Weihnachten ist populärer. Woran das liegt, erklärt der DZ-Weihnachtsexperte Gregor von Kursell.

Gibt es eine Konkurrenz unter den kirchlichen Feiertagen? Welchen man lieber mag, ist Geschmacksache. Ostern ist für Gläubige das wichtigste Ereignis des Kirchenjahres, weil die Auferstehung Jesu zentraler Inhalt des christlichen Glaubens ist.

Der empirische Kulturwissenschaftler Utz Jeggle hat Weihnachten als "Fest der Feste" bezeichnet. Nicht, weil er persönlich es so gerne mochte, sondern weil es, abgekoppelt von seinen religiösen Ursprüngen, weltweit zu einem populären Event geworden ist. Selbst in asiatischen Ländern, die keine christlichen Traditionen haben, sind weihnachtliche Deko-Elemente heute sehr beliebt.

Die alte Tradition des Osterfestes

Dabei hat auch Ostern einiges zu bieten: eine packende Story mit einem ungewöhnlichen Plot-Twist (Auferstehung), eine attraktive Dramaturgie (Fasching, Fastenzeit, Palmsonntag, Karwoche, Ostern), die Einbettung in den Frühling, die Zeit, in der die Natur wieder erwacht. Hinzu kommen zahlreiche Bräuche und Symbole, die heute noch Freude bereiten können: Palmzweige schmücken, Eier anmalen, Eier verstecken, Osterfrühstück, Osterspaziergang mit Goethe und Mephisto. Auch das Fasten vor Ostern kann jenseits religiöser Überzeugungen eine sinnvolle Vorbereitung auf das Fest sein, die uns das freudige Ereignis umso intensiver erleben lässt.

Woran liegt es wohl, dass Weihnachten in positiver wie in negativer Hinsicht viel präsenter ist als Ostern? Es gibt Weihnachtsmärkte, Weihnachtslieder, Weihnachtsfilme, Weihnachtsfeiern im Betrieb und in Vereinen. Zu Ostern wird ein wesentlich geringerer Aufwand getrieben. Darum klagt auch selten jemand über Osterstress und die Kommerzialisierung des Osterfestes.

Wären Weihnachten und Ostern zwei Fußballmannschaften, dann wäre Weihnachten ein vergleichsweise junger Club, der sich in den letzten Jahrzehnten mithilfe solventer Sponsoren an die Spitze der Bundesliga gespielt hat. Ostern hingegen wäre ein Traditionsverein mit einer glorreichen Geschichte, um den es inzwischen still geworden nicht. Nicht direkt abstiegsgefährdet, aber auch kein Kandidat für die Meisterschaft.

Was bleibt ohne die Auferstehung?

Ostern feierten schon die allerersten Christen. Weihnachten wurde erst im 4. Jahrhundert zum religiösen Feiertag und erst im Laufe der letzten zweihundert Jahre hat es sich zu dem familiären Fest entwickelt, das wir heute kennen. Der Siegeszug des Weihnachtsfests begann mit der Verweltlichung der Gesellschaft und ihrer Feiertage. Ohne den christlichen Kern völlig zu verdrängen, entstand eine neue, moralisch untermauerte Weihnachtsfolklore. Zwar geht es nicht mehr so sehr um die Geburt des Messias, der die sündige Menschheit erlöst. Immerhin stehen Christkind, Knecht Ruprecht und Weihnachtsmann aber noch irgendwie mit dem Himmel in Verbindung. Sie belohnen die braven Kinder und bestrafen (zumindest auf dem Papier) die bösen.

Statt der Heiligen Familie steht die eigene Verwandtschaft im Mittelpunkt, Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Hoffnung, ein kleinster gemeinsamer Nenner, auf den sich auch Nichtgläubige einigen können. An Weihnachten hilft man denen, die es nicht so gut haben wie wir, oder man denkt zumindest mal an sie.

Was aber hat uns das moderne, weltliche Ostern zu bieten? Wer nichts mit der Auferstehung anfangen kann (und das sind heutzutage einige Menschen), muss mit dem Osterhasen vorliebnehmen. Der bringt die Eier, hat aber keine Botschaft, eignet sich nur bedingt zum Helden von Ostergeschichten und wird auch nicht in einprägsamen Liedern besungen. Ostern findet statt, wenn es draußen wieder schön wird und wir nicht mehr so sehr auf Trost angewiesen sind. Im Dezember ist es kalt und dunkel und die Menschen sind auch heute noch froh, wenn sie um den Adventskranz sitzen, heißen Tee trinken und Plätzchen knabbern können. Und dann sind da natürlich noch die Geschenke.

Mehr Sex an Weihnachten

In noch einer Hinsicht hat Weihnachten mehr Potenz: im September werden im christlichen Kulturkreis besonders viele Geburten verzeichnet. Informatiker der US-amerikanischen Universität Indiana in Bloomington haben eine Vermutung. Die Geburtenrate im September ist auch in den Ländern der Südhalbkugel hoch, wo es zu Weihnachten heiß und keineswegs dunkel ist. Die Forscher haben herausgefunden, dass über Weihnachten in allen Ländern des christlichen Kulturkreises verstärkt Google-Suchen zum Thema Sex anfallen. In der muslimischen Welt gibt es ein ähnliches Phänomen zum Ende des Ramadans. Da dieser Termin sich allerdings jährlich verschiebt, wandert auch der Geburten-Boom. Daraus ziehen die Forscher den Schluss, dass es die Feste der Liebe sind, die die Menschen in Stimmung bringen – bei uns also Weihnachten.