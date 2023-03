Experten aus dem Donau-Ries-Kreis wollen kein strengeres Waffenrecht

Plus Nicht nur nach Attentaten: Immer wieder bringen Politiker Gesetzesänderungen ins Spiel. Warum Kenner aus dem Landkreis Donau-Ries diesen Weg für den falschen halten.

Der Ablauf ist vorhersehbar: Nach tragischen Verbrechen mit Schusswaffen fordern Politikerinnen und Politiker regelmäßig ein strengeres Waffenrecht. So auch nach der Amoktat in Hamburg, wo ein 35-jähriger Attentäter Anfang März sieben Menschen und dann sich selbst tötete. Die Waffe besaß der Sportschütze legal. Auch nachdem vor wenigen Tagen in Reutlingen ein Reichsbürger einen Polizisten in den Arm geschossen hat, warf Innenministerin Nancy Faeser ( SPD) die Frage auf, ob er legal im Besitz der großkalibrigen Waffe gewesen sei. Im Landkreis Donau-Ries kommen die Rufe nach einem strengeren Waffenrecht nicht gut an. Zumindest bei denen, die sich mit Waffen auskennen, die sie regelmäßig benutzen, bei Jägern und Sportschützen. Robert Oberfrank, Vorsitzender der Jäger-Kreisgruppe Donauwörth, sagt: "Es ist, sobald etwas passiert, immer die gleiche Leier."

Sofort Gesetzesänderungen ins Spiel zu bringen, hält der Jäger für populistisch. Dennoch sei er froh, dass in Deutschland nicht so viele Menschen mit Waffen herumlaufen wie in den USA. Die psychische Begutachtung aller Antragsteller auf eine Waffenbesitzkarte, wie Faeser sie fordert, hält er für keine schlechte Idee. Bisher ist die Prüfung nur für unter-25-Jährige vorgesehen. Auch ein Magazin, das 15 Patronen fasst, sei für einen Jäger nicht nötig, sagt Oberfrank. Von einem Verbot halbautomatischer Waffen hält er nichts. Bei manchen Arten der Jagd, etwa der Saujagd, seien diese von Vorteil. Generell sieht er eine Verschärfung des Waffenrechts kritisch: "Wenn man da anfängt, wo hört man dann auf?"

Eine Waffe, das könne auch ein 600-PS-starkes Auto eines jungen Mannes sein. Das Problem, davon ist Oberfrank überzeugt, sei nicht der legale, sondern der illegale Waffenbesitz. In der polizeilichen Kriminalstatistik wird bei Straftaten kaum zwischen illegalem und legalem Waffenbesitz unterschieden. Als die Zahlen vor rund 20 Jahren in diesem Bereich noch mehr Rückschlüsse zuließen, machten legale Schusswaffen nur einen geringen Anteil der Straftaten mit Schusswaffengebrauch aus.

Oberfrank betont, dass Personen, die mit Waffen umgehen, das immer mit Verantwortung tun müssen. Um das zu überprüfen, brauche es aber keine strengeren Regeln. "Bestehende Gesetze müssen zur Anwendung kommen", sagt der Jäger. Immer wieder gebe es etwa Hinweise darauf, dass eine Person nicht geeignet sei, eine Waffe zu führen und dennoch passiere nichts.

Muss Waffengesetz im Donau-Ries-Kreis konsequenter umgesetzt werden?

Zu den Voraussetzungen, eine Waffe besitzen zu dürfen, zählen schon jetzt Zuverlässigkeit und persönliche Eignung. Waffenbesitzer dürfen keine Vorstrafen haben, nicht alkohol- oder drogensüchtig oder psychisch krank sein.

Braucht es also wirklich nur eine konsequentere Anwendung des bestehenden Waffenrechts? Fakt ist, dass Überprüfungen von Waffenbesitzern eher stichprobenartig erfolgen. Eine Anfrage unserer Redaktion beim Landratsamt hat ergeben, dass die Waffenbehörde wöchentlich Aufbewahrungskontrollen bei Waffenbesitzern durchführt. Jährlich sollen so fünf bis zehn Prozent aller Waffenbesitzenden überprüft werden.

Über 2000 Menschen besitzen im Landkreis Donau-Ries legal eine Waffe

2442 Menschen besitzen im Landkreis Donau-Ries legal eine Waffe. Das sind 37 weniger als im Jahr 2016. Gelegentlich, so Gabriele Hoidn, Sprecherin des Landratsamtes, komme es vor, dass anonyme Hinweise zu auffälligen Waffenbesitzern eingehen. Denen werde nachgegangen. Auffälligkeiten bei Kontrollen seien "in wenigen Einzelfällen zu verzeichnen".

In den vergangenen zwei Jahren hat die Behörde laut Hoidn im Landkreis Donau-Ries zwölf waffenrechtliche Erlaubnisse widerrufen. In einem kleinen Teil der Fälle war ein Verstoß gegen die Aufbewahrungsregeln der Grund. Häufiger war die Eignung aber aus anderen Gründen nicht mehr gegeben, insbesondere nach "strafrechtlichen Verurteilungen des Erlaubnisinhabers". Die Sprecherin betont aber, dass "nicht jede Strafverurteilung automatisch zum Widerruf der Erlaubnis führt, sondern in jedem Einzelfall durch die Waffenbehörde gesondert zu beurteilen ist".

Gegen regelmäßige Kontrollen hat Gauschützenmeisterin Rita Schnell nichts einzuwenden. Aber Handlungsbedarf beim Waffenrecht sieht auch sie nicht. "Ich finde es nicht richtig, dass alle Schützen über einen Kamm geschert werden." Das sei der Eindruck, den sie bei der politischen Diskussion zum Thema bekomme. Für die Schützen sei es etwa wichtig, die Waffen weiterhin daheim aufbewahren zu dürfen, um den logistischen Aufwand gering zu halten.

Und falls doch jemand als Sportschütze legal an eine Waffe kommt, obwohl er dafür nicht geeignet ist? "Die Schützenmeister haben einen guten Blick darauf", sagt Schnell. In Fällen, in denen es entsprechende Hinweise von Schützenmeisterinnen und Schützenmeistern gebe, solle die Waffenbehörde diesen konsequent nachgehen.