So steht es um die Fachärzte-Versorgung im Landkreis Donau-Ries

Wer zuletzt monatelang auf einen Termin warten musste, wird es kaum glauben - auf dem Papier ist der Landkreis Donau-Ries mit fast allen Fachärztinnen und Fachärzten ausreichend versorgt. Nachfragen unserer Redaktion bei den Medizinern zeigen: Teilweise stimmt das. In manchen Bereichen brauchen Patienten auf Terminsuche aber Geduld und starke Nerven. Genauso wie die Ärzte, die dem Bedarf kaum gerecht werden können.

Psychotherapeuten Anzahl: 38 Versorgungsgrad: 107 Prozent Durchschnittsalter: 48,0 Jahre (in Bayern: 53,8 Jahre)

Kinder- und Jugendärzte Anzahl: 8 Versorgungsgrad: 97 Prozent Alter: 58,3 Jahre (in Bayern: 52,6 Jahre)

HNO-Ärzte Anzahl: 5 Versorgungsgrad: 113 Prozent

Hautärzte Anzahl: 5 Versorgungsgrad: 115 Prozent

Chirurgen und Orthopädinnen Anzahl: 15 Versorgungsgrad: 112 Prozent Alter: 53,6 Jahre (in Bayern: 53,7 Jahre)

Augenärzte Anzahl: 8 Versorgungsgrad: 113 Prozent Alter: 50,1 Jahre (in Bayern: 53,0 Jahre)

Nervenärzte Anzahl: 6 (Nervenärzte: 2, Neurologen: 1, Psychiater: 3) Versorgungsgrad: 97 Prozent

Urologen Anzahl: 4 Versorgungsgrad: 125 Prozent

Frauenärzte Anzahl: 14 Versorgungsgrad: 103 Prozent Alter: 53,9 Jahre (in Bayern: 53,5 Jahre) (mjk)

Quelle: Versorgungsatlas Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, Stand 31. Januar 2023

Dr. Michael Mertin leitet als Hausarzt häufig Patientinnen und Patienten an Fachärzte weiter. Nicht immer gleich mit Erfolg. Der Mediziner mit Praxis in Donauwörth sagt: "Patienten bekommen von mir eine Überweisung und warten teilweise monatelang." In manchen Fällen bekomme er auch die Rückmeldung, ein Patient habe überhaupt keinen Termin bekommen.

Dr. Michael Mertin ist Allgemeinarzt in Donauwörth. Er sagt über die Facharztversorgung: "Patienten bekommen von mir eine Überweisung und warten teilweise monatelang." Foto: Helmut Bissinger (Archivbild)

Die Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB), nach denen der Landkreis Donau-Ries in fast allen Bereichen gut mit Fachmedizinern versorgt ist, sieht er deshalb skeptisch. Mit einem Versorgungsgrad von knapp 97 Prozent, also einer fast vollständigen Abdeckung des Bedarfs, stehen die Nervenärzte offiziell noch am schlechtesten da. Bei den Urologen ist der Donau-Ries-Kreis mit 125 Prozent des Bedarfs auf dem Papier sogar überversorgt. Der Gesamtdurchschnitt aller Gruppen der allgemeinen fachärztlichen Versorgung liegt laut KVB deutlich über 100 Prozent.

Arzt aus Donauwörth: Die Wartezeiten auf Facharzt-Termine wurden länger

Mertin sagt: "Der Versorgungsgrad deckt sich nicht immer mit der empfundenen Realität." Die Tendenz sei negativ, im Verlauf der 20 Jahre, die er in Donauwörth praktiziere, seien die Wartezeiten auf Facharzt-Termine deutlich länger geworden. Als Beispiele nennt er Orthopäden, Frauenärzte und Hautärzte.

Dass die Auslastung in ihrem Bereich hoch ist, bestätigt Dr. Angela Unholzer, Hautärztin mit Praxis in Donauwörth. Die Statistik der KVB, nach welcher der Versorgungsgrad in der Dermatologie bei 115 Prozent liegt? Für Unholzer eine rein theoretische Zahl. "Das ist definitiv zu niedrig angesetzt", sagt die Medizinerin. "Tatsächlich ist der Bedarf an dermatologischer Versorgung riesengroß. Gleichzeitig gibt es zu wenige niedergelassene Fachärzte."

In den vergangenen Jahren sei der Bedarf in ihrem Bereich gestiegen, für Ärzte mit eigener Praxis sei es aber schwieriger geworden, medizinische Fachangestellte zu finden. Dazu komme eine überbordende Bürokratie. Von der Politik wünscht Unholzer sich mehr Wertschätzung, sowohl finanziell als auch menschlich.

Ähnlich aus- oder sogar überlastet sind manche Kinderärzte in der Region. In einigen Praxen herrscht ein Aufnahmestopp. Mehr als ein Drittel dieser Fachärzte ist außerdem über 60 Jahre alt.

Gute Nachricht: In Donauwörth haben sich Fachärztinnen niedergelassen

Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler (CSU) weiß, dass es bei der Facharzt-Versorgung teilweise Luft nach oben gibt. "Die Wartezeiten sind oft zu lange, selbst wenn die Patienten bereit sind, gewisse Anfahrtswege auf sich zu nehmen." Diese Anfahrtswege führen im Landkreis Donau-Ries meist nach Donauwörth oder Nördlingen, wo fast alle niedergelassenen Fachärzte ihre Praxen haben.

"Das Vergütungssystem müsste flexibilisiert werden", sagt Fackler. Akut-Termine sollten den Ärzten mehr Geld bringen, sodass Patienten, die dringend behandelt werden müssen, nicht lange warten. "Umso erfreulicher ist es, dass sich erst kürzlich im Landkreis eine weitere Kinderärztin und eine Nervenärztin niedergelassen haben." Fackler betont auch, dass andere Bereiche, etwa die Chirurgie, gut versorgt seien.

Auch einige Fachärzte sagen, dass es in ihrem Bereich gut aussieht. Dr. Christian Babin ist der einzige Urologe in Donauwörth und einer von vier im Donau-Ries-Kreis. Er sieht den Bedarf damit als gedeckt. Langweilig werde ihm zwar nicht, aber lange auf einen Termin warten müsse bei ihm niemand. Wer mit akuten Schmerzen anrufe, bekomme zu hören: "Kommen Sie gleich vorbei."

Dr. Hartmut Meierkord, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in Nördlingen, sieht die Versorgung in seinem Bereich ähnlich positiv. Länger als zwei Wochen warte man bei ihm nicht auf einen Termin. "Deshalb kommen Leute aus anderen Bundesländern, wenn sie da schlechter einen Termin bekommen." Seine Praxis war vergangenes Jahr aus einem anderen Grund bedroht: Er fand einfach keine medizinische Fachangestellte. Inzwischen sei die Suche erfolgreich gewesen, sagt Meierkord.