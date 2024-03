Fachkräftesicherung beginnt in der Grundschule

Eltern von Drittklässlern können sich auf Elternabenden informieren, welche Ausbildungsmöglichkeiten es im Kreis Donau-Ries gibt.

Im Frühjahr laden die Grundschulen im Kreis Donau-Ries wieder zu Elternabenden für die dritten Klassen ein, bei denen Handwerksmeister aus der Region über die vielseitigen Möglichkeiten einer Ausbildung im Handwerk berichten. Ziel der Aktion ist, Eltern und Schüler an das Thema Handwerk und die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten heranzuführen.

Initiator Erwin Taglieber, selbst Inhaber eines großen Holzbau-Unternehmens in Oettingen, sieht sich besonders bei der Suche nach Auszubildenden immer wieder mit dem Fachkräftemangel konfrontiert: “Die bei einigen fest verankerte Vorstellung, dass mit einem Abschluss im Handwerk nur wenig erreicht werden kann, ist irrtümlich. Die Wege und Möglichkeiten, die sich dort auftun, sind sehr vielfältig.” So entstand die Idee, zusammen mit der Handwerkskammer, dem staatlichen Schulamt und den Handwerksbetrieben die gemeinsame Aktion zur Berufsorientierung an Grundschulen durchzuführen. Die Kreishandwerkerschaft Nordschwaben unter der Leitung von Herrn Schweyer organisiert die Referenten für die Elternabende.

Eltern im Kreis Donau-Ries können sich über Ausbildungen informieren

Finanziert wird das Projekt vom Wirtschaftsförderverband Donauries des Landkreises Donau-Ries. Landrat Stefan Rößle, der die Finanzierung für die nächsten zehn Jahre bereits zugesagt hat, ist überzeugt von der positiven Wirkung der Aktion: "Gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel, den wir auch hier im Landkreis Donau-Ries zu spüren bekommen, ist das Projekt eine große Chance für die Region, frühzeitig Fachkräfte zu gewinnen. Eine Ausbildung im Handwerk bietet enorme Möglichkeiten und wird auch weiterhin von großer Bedeutung sein." (AZ)