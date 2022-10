Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Fackler und Schiele führen Christsoziale in den Wahlkampf

Plus Die CSU-Politiker Wolfgang Fackler und Peter Schiele treten 2023 als Direktkandidaten in der Landtags- und Bezirkstagswahl an. Ihre Versprechen sind vielseitig.

Von Bernd Schied

Die CSU Donau-Ries geht wieder mit Wolfgang Fackler und Peter Schiele als Direktkandidaten in die Landtags- und Bezirkstagswahl im kommenden Jahr. Beide wurden am Sonntagabend von den knapp 170 Kreisdelegierten in Wemding mit jeweils breiten Mehrheiten nominiert. Für die jeweiligen Listen werden Claudia Marb (Landtag) und Maximiliane Böckh (Bezirkstag) dem Bezirksverband empfohlen. Marb hatte sich in einer Kampfabstimmung gegen Franz Ost jun. mit 93 zu 69 Stimmen klar durchgesetzt. Böckh erhielt als einzige Bewerberin 144 Ja- von 163 abgegebenen Stimmen. Fackler ging bei seiner Rede auf die Schwerpunkte ein, die er setzen will.

