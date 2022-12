Fahrgäste nach Donauwörth brauchen mit Go-Ahead weiter Geduld

Plus Nach wie vor kommen Züge von Go-Ahead zu spät oder fallen aus. Was Fahrgäste erleben und wie das Bahnunternehmen reagiert.

Hans Stapfer wollte dem neuen Bahnfahrplan eine Chance geben, die neuen Züge des Bahnunternehmens Go-Ahead nutzen und das Auto stehen lassen. Denn seit Jahren fährt der 85-Jährige aus Donauwörth mindestens zwei Mal im Monat nach München, um dort in die Staatsoper zu gehen oder ein Symphoniekonzert zu besuchen. Diesen Sonntag gab es Wagners "Lohengrin" und der Zeitplan hätte es möglich gemacht, dass Stapfer mit der Bahn nach Hause kommt. 22.57 Uhr stand im Fahrplan - doch am Ende kam gar kein Zug.