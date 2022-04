Fahrradclub plant zahlreiche Touren im Donau-Ries-Kreis

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub plant 2022 im Landkreis allerlei Aktionen. Auch der Radverkehrsbeauftragte im Kreis Donau-Ries ist mit dabei.

Bei seiner Jahreshauptversammlung blickte der Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) auf ein positives, aber immer noch von Corona geprägtes Jahr 2021 zurück. Vorsitzender Steffen Reddel bedankte sich bei allen, die trotz der schwierigen Umstände dazu beigetragen hätten, die Aktivitäten und das Miteinander im Verein am Leben zu halten. Die Mitgliederzahl des Kreisverbandes habe sich von 85 bei der Gründung 2019 auf inzwischen 96 erhöht. Kassenwart und Vorstand wurden für ihre Arbeit gelobt.

Einen großen Teil von Reddels Ausführungen nahm der Ausblick auf 2022 ein. Man werde den monatlichen Stammtisch wieder im Wechsel in Donauwörth, Nördlingen und Harburg abhalten. Zahlreiche Touren seien geplant. Der Start in die Saison erfolgt auf dem Maimarkt in Donauwörth mit einer Codierungsaktion, die am Samstag, 14. Mai, bei Zweirad Uhl und am Sonntag, 15. Mai, bei Topbike Brachem stattfindet. Informationen zur Codierung und deren Vorteile sind auf einem eigens dafür gedruckten Flyer bei den Fahrradhändlern zu haben. Die Termine finden sich im Internet unter: www.touren-termine.adfc.de.

Das Stadtradeln ist einer der Schwerpunkte im Donau-Ries-Kreis

Der Radverkehrsbeauftragte des Landkreises, Alex Wolfinger, selbst ADFC-Mitglied, nutzte die Gelegenheit, sich und seine Arbeit vorzustellen. Ein großes Thema war das Stadtradeln, das erstmals im Landkreis und den sieben Städten zeitgleich vom 4. bis 24. Juli stattfinden wird. Zum Auftakt wird Wolfinger eine Tagestour durch den Landkreis mit Start/Ziel Donauwörth anbieten. In diesem Zeitraum sind Aktionen vorgesehen. Unter anderem will Wolfinger mit dem ADFC jede Woche eine Feierabendtour im Landkreis machen, damit die Menschen ihre Anregungen mitteilen können. Als Abschluss ist am 24. Juli eine Sternfahrt nach Harburg geplant. (AZ)