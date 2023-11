Landkreis Donau-Ries

06:10 Uhr

"Faktor Mensch" zählt: Wie sich kleine Modegeschäfte halten

Plus In den Innenstädten im Landkreis Donau-Ries schließen immer mehr Bekleidungsgeschäfte. Andere Läden wiederum halten sich schon seit Jahrzehnten. Wie machen sie das?

Von Helen Geyer

Während immer mehr Läden in den Innenstädten im Landkreis Donau-Ries schließen, bleiben sie eine zuverlässige Konstante: inhabergeführte Bekleidungsgeschäfte. Einige davon gibt es seit mehreren Jahrzehnten und es scheint so, als ob sie auch weiterhin bleiben werden. Was zeichnet sie gegenüber Modeketten und Online-Handel aus? Vier Inhaber berichten.

Florian Britzelmeir ist der Inhaber des gleichnamigen Kaufhauses in Rain und Wemding. Er sagt: "Wir sind aktuell sehr zufrieden. Wir können die letzten Jahre – ausgenommen von Corona 2021 und 2022 - nur ein positives Resümee ziehen." Das überzeugende Argument für das Kaufhaus vor Ort: "Wir setzen bei uns im Geschäft auf gute Beratung und darauf, dass jeder gut bedient wird", sagt Britzelmeir. Dennoch bemerke er eine leichte Veränderung des Kaufverhaltens über die Jahre. Die Kundschaft kaufe inzwischen mit mehr Bedacht. Britzelmeir erklärt: "Wenn der Kunde gut beraten wird und ein tolles Outfit bekommt, ohne dass er das Gefühl hat, etwas zu kaufen, was er nicht möchte – dann ist er auch bereit, Geld dafür auszugeben."

