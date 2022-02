Landkreis Donau-Ries

12:11 Uhr

Falsche Polizisten: Reihenweise Anrufe im Raum Donauwörth

In der Region um Donauwörth ruft eine Betrügerbande zahlreiche Menschen an. Die Unbekannten wollen an Informationen gelangen.

Bei der Polizeiinspektion Donauwörth ging am Dienstag eine ganze Reihe von Anrufen besorgter Bürgerinnen und Bürgern ein, die offensichtlich von falschen Polizisten telefonisch kontaktiert worden waren. Die Unbekannten versuchten, den Personen Informationen über ihre finanzielle Situation zu entlocken. In keinem Fall gelang dies der Polizei zufolge, da die Angerufenen frühzeitig den Betrug bemerkten und auflegten. Betrüger rufen an: Ratschläge der Polizei Die Dienststelle nimmt die Anrufserie zum Anlass, die Menschen in der Region vor dieser Form der organisierten Kriminalität zu warnen. Folgende Ratschläge hat die Polizei parat: Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie sich die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Zudem weist die Dienststelle darauf hin, dass die Polizei niemals jemanden um Geldbeträge bitte. (AZ)

