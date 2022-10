Faschingsvereine im Landkreis organisieren Anmeldung für Umzüge neu

Nach zwei Jahren Pause finden im Landkreis Donau-Ries endlich wieder Faschingsumzüge statt. Dieses Jahr erstmals mit neuem Anmeldesystem.

Zwei Jahre fanden auf Grund Corona keine Faschingsumzüge im Landkreis statt. Jetzt hat die Durststrecke für die Narren und Faschingsfreunde ein Ende. Da keine Corona-Einschränkungen geplant sind, zeigen sich die Vereine zuversichtlich und motiviert. Die Narren aus Mertingen, Donauwörth, Bäumenheim, Rain, Genderkingen und Oberndorf sind bereits mitten in der Planungsphase und freuen sich über das kommende bunte Treiben auf ihren Ortsstraßen.

Corona macht kreativ – die Umzüge sind in Planung

Damit die Anmeldung zu den Umzügen in Zukunft für die Teilnehmer einfacher wird, hat sich Michael Weigl, Umzugsleiter des Faschingsclub Rain, in der Coronazeit im Homeoffice was Besonderes einfallen lassen. Dabei herausgekommen ist ein neues Anmeldesystem für die Umzüge im Landkreis. Künftig können sich die Teilnehmer mit einem Klick für alle Umzüge auf einmal oder auch nur für einzelne Veranstaltungen anmelden. Der Papierkrieg und Zeitaufwand für die Teilnehmer und Veranstalter wird also erheblich weniger.

Die Internetseite umzugs-anmeldung.de ist einfach und klar strukturiert und beinhaltet alle Informationen über Auflagen des Landratsamtes für die jeweiligen Umzüge und die Kontaktdaten der einzelnen Ansprechpartner. Vom Anmelder erhalten über diese Plattform alle Veranstalter die gleichen Informationen, was auch die Kommunikation untereinander vereinfacht.

Für Fragen stehen die Vereine trotzdem jederzeit über die bisherigen Quellen jederzeit Rede und Antwort. Das neue System umfasst die Umzüge im Frühjahr 2023 folgender Vereine: