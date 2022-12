FDP nominiert Team für die Landtags- und Bezirkstagswahl

Der Kreisverband der FDP will mit zwei Kandidaten bei der Landtagswahl 2023 punkten. Mark Tanner und Tim Pascal Ludwig wollen ins Maximilianeum.

Die Kreis-Liberalen haben im Nördlinger Restaurant “Schlössle“ ihre vier Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2023 nominiert. In den Landtag wollen Tim Pascal Ludwig und Mark Tanner aus Nördlingen. Für den Einzug in den Bezirkstag kämpfen Oliver-Michael Fischer aus Wemding und Claudia Koch aus Nördlingen.

Tim Pascal Ludwig, der neben seinem Beruf als Zerspanungsmechaniker ein eigenes Musik-Label in den Bereichen Deutsch-Pop und Deutsch-Rap betreibt, wurde als Spitzenkandidat des Vorstands gewählt. Mark Tanner hat bereits in den Landtagswahlen 2018 kandidiert. Tanner ist niedergelassener Arzt und amtiert als FDP-Kreisvorsitzender. Oliver-Michael Fischer studiert Wirtschaftsinformatik und engagiert sich genau wie Ludwig bei den Jungen Liberalen. Claudia Koch ist Gymnasiallehrerin im Ruhestand und vertritt Nördlingen und den Landkreis nach wie vor als sportlich erfolgreiche Schwimmerin.

FDP sammelt im Landkreis Donau-Ries Unterschriften gegen einen "XXL-Landtag"

„Die FDP geht im Stimmkreis mit einem ausgewogenen, repräsentativen und vielversprechenden Team an den Start“, freut sich Kreisvorsitzender Tanner. Die Kandidaten wollen in der nächsten Legislaturperiode vor allem bei Bildung, Gesundheit, Landwirtschaft, Verkehr und Soziales Verbesserungen erreichen. Innovation und Nachhaltigkeit sind für sie dabei wichtige Merkmale, genauso wie eine solide digitale Infrastruktur.

Gerade in Bayern müsse auch die Endstrecke der Hausanschlüsse von Kupfer- und Koaxialkabeln auf Glasfaser umgestellt werden. „Erhebliche Bundesmittel stehen dafür bereit“, ergänzt Ludwig. Die frisch Aufgestellten engagieren sich gegenwärtig mit Unterschriftensammlungen beim FDP-Volksbegehren „Kein XXL-Landtag“ für ein schlankes und effizientes Parlament. Ein durch Überhangmandate mehr und mehr aufgeblähtes Landesparlament würde auf gar keinen Fall effektiver arbeiten, in jedem Fall aber teurer werden: Jeder und jede Landtagsabgeordnete schlage mit mindestens 1,5 Millionen Euro pro Wahlperiode zu Buche, heißt es in der Pressemitteilung der FDP. (AZ)

