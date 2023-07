Firmen aus dem Landkreis Donau-Ries werden bei der Suche nach Azubis kreativ

Plus Obstkorb, Events und flexible Arbeitszeiten: Damit werben Firmen um neue Mitarbeitende. Manche Unternehmen im Donau-Ries-Kreis haben sogar noch kreativere Ideen.

In Zeiten des Fachkräftemangels haben zunehmend die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Oberhand bei der Jobsuche. Sie können aus einem breiten und guten Angebot auswählen und ganz nach dessen Attraktivität entscheiden. Firmen müssen ihren künftigen Angestellten deshalb interessante Angebote machen, die über eine reine Bezahlung hinausgehen. Auch im Landkreis Donau-Ries suchen die Unternehmen oft händeringend nach neuen Arbeitskräften und überlegen sich etwas Besonderes, um diese anzusprechen. Folgende Firmen haben sich – unter anderem – etwas einfallen lassen.

Matthias Rösch ist Personalmanager bei Destilla aus Nördlingen. Er erzählt, welche Vorteile das Unternehmen für seine Mitarbeitenden und Auszubildenden bereithält. "Wir bieten neben Getränken und frischem Obst eine betriebliche Altersvorsorge an, auch für Azubis." Daneben können die Mitarbeitenden ein Jobrad mieten und Fitnessangebote im eigenen Sportraum wahrnehmen.