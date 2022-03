Landkreis Donau-Ries

16:40 Uhr

Bei ihr laufen die Fäden der Flüchtlingshilfe im Donau-Ries-Kreis zusammen

Plus Maria Kränzler managt die Aufnahme der Ukrainer in der Region. Wie es dazu kam, was ihre Aufgabe ist und warum viele der Ankömmlinge nicht aufs Land wollen.

Von Barbara Wild

Mit nur 29 Jahren hat Maria Kränzler im Landratsamt Donau-Ries eine der derzeit wohl komplexesten Aufgabe übernommen, die es dort gerade gibt. Sie leitet die Koordinierungsgruppe, die die Aufgaben im Zuge der ankommenden Ukrainer bewältigen muss. Bei ihr laufen zum Thema "Ukraine" im Landkreis die Drähte zusammen. Sie sieht täglich ungelöste Probleme, doch es gibt vieles, was ihr Hoffnung gibt, dass gerade im Landkreis Donau-Ries den Menschen wirklich geholfen werden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen