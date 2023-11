Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Flüchtlingskinder in den Schulen: "Man kann sich nicht zerteilen"

Plus Wenn geflüchtete Kinder kommen, müssen sie im Landkreis auch in die Schule gehen. Das ist für Schulen und Lehrkräfte eine Herausforderung. So ist die Lage.

Von Helen Geyer

Fast täglich kommen neue Flüchtlinge im Landkreis Donau-Ries an. Oftmals erhalten sie dann die "Grundversorgung", ihnen werden ein Dach über dem Kopf und Lebensmittel, Medizin, manchmal auch Kleidung zur Verfügung gestellt. Für die Jüngeren geht es – oft mit nur wenigen Sprachkenntnissen – schon kurz nach der Ankunft in die Schule. Dort müssen sich dann die Schulleiter und Lehrkräfte neben den täglichen Anforderungen um die Neuankömmlinge kümmern. Drei Leitungen von Grund- und Mittelschulen berichten, wie sie mit der Herausforderung umgehen.

Christina Ost ist die Rektorin der Mittelschule in Rain. Dort gibt es in allen Jahrgangsstufen, also von der fünften bis zur neunten Klasse, Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Sie berichtet: "Der große Zuzug kam dadurch, dass das Dehner-Hotel im August wieder aufgemacht hat. Diese Kinder kamen zusätzlich zu anderen Schülern, die schwach Deutsch sprechen." Insgesamt sind es nun 37 ukrainische Kinder in der Mittelschule in Rain. Da es vor den Ferien aber noch weniger Kinder waren, erhielt Ost zu diesem Zeitpunkt auch eine geringere Stundenzuweisung, als sie jetzt benötigen würde. Dennoch werden alle Kinder mindestens eine Stunde am Tag im Fach "Deutsch als Zweitsprache", kurz "DaZ", unterrichtet. Wie andere etwa Englisch lernen, erweitern die Kinder in diesem Fach ihre Deutschkenntnisse.

