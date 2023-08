Landkreis Donau-Ries

vor 17 Min.

Flugblatt-Debatte: Kommt Aiwanger noch nach Donauwörth?

Plus Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident steht wegen des "Auschwitz-Pamphlets" in der Kritik. Am Mittwoch soll er nach Donauwörth kommen. Bleibt es dabei?

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Während die einen am Frühstückstisch noch ungläubig die Newsticker auf den Smartphones aktualisierten, hängten die anderen die ersten Wahlplakate auf. Gesprächsthema wurde "die Sache Aiwanger" dann aber den ganzen Samstag über bei den Freien Wählern - auch im Landkreis Donau-Ries.

Florian Riehl war am Samstag noch ganz weit weg. Weit weg von seiner Heimatstadt Rain, von Hubert Aiwanger und sowieso von Flugblättern aus den späten 1980er-Jahren. Riehl war am Wochenende noch in Italien am Strand. Da hatte die Nachrichtenlawine bereits zu rollen begonnen, sie schaffte es freilich - dank Internet -, in Echtzeit über die Alpen und den Apennin. "Ich habe mein ganzes Datenvolumen aufgebraucht", sagt Riehl, Kreisvorsitzender der FW, im Gespräch mit unserer Redaktion am Montag. Riehl sagt, er halte den Text des am Wochenende von der Süddeutschen Zeitung veröffentlichten Pamphlets aus den Schultagen der Brüder Hubert und Helmut Aiwanger für furchtbar, dennoch müsse "immer noch die Unschuldsvermutung gelten". Riehl steht zu Aiwanger: "Ich glaube, dass er es nicht war."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen