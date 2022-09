Fördermillionen für die Donau-Ries-Kliniken in Donauwörth und Nördlingen

Der Bund unterstützt wichtige technische Ausstattung der Kliniken in Donauwörth und Nördlingen mit vier Millionen Euro.

Die Donau-Ries Kliniken erhalten eine Förderung von 3,7 Millionen Euro aus dem Krankenhauszukunftsfonds des Bundes und der Länder. Mit dem Geld können die Kliniken des Landkreises Donau-Ries zwei dringend benötigte Großgeräte anschaffen und die Digitalisierung der Patientenversorgung vorantreiben.

Der Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange hatte sich für die Fördermittel eingesetzt. Lange: "Wir haben gemeinsam lange darum gerungen, diese dringend notwendigen Mittel zu erhalten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Medizin, der Pflege und der Verwaltung der Kliniken leisten jeden Tag Herausragendes. Umso wichtiger ist es, dass sie auch technisch gut ausgestattet sind." Angeschafft werden sollen nun ein neuer Computertomograf und ein zweiter Linksherzkatheter-Messplatz für das Stiftungskrankenhaus Nördlingen. Der Standort mit seiner kardiologischen Kompetenz werde damit langfristig gesichert.

Mit insgesamt vier Millionen Euro unterstützt der Bund die Kliniken

GKU-Vorstandsvorsitzender Jürgen Busse freut sich über die Zuwendung: „Diese Millionenzuwendung hilft uns, die Diagnostik und die Behandlung unserer Patientinnen und Patienten weiter zu verbessern. Dank der Digitalisierung von Arbeitsprozessen werden unsere Arbeitskräfte in Medizin und Pflege entlastet. Sie haben dann mehr Zeit für die Patienten.“

Die Förderung aus dem Krankenhauszukunftsfonds für das gKU Donau-Ries-Kliniken umfasst im Einzelnen:

• Projekt „Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation“: zwei Millionen Euro.

• Projekt „Digitales Medikationsmanagement“: 536.000 Euro.

• Projekt „Digitale Leistungsanforderung“: 75.600 Euro.

• Computertomograf: 530.000 Euro

• Linksherzkathetermessplatz: 567.000 Euro

Landrat Stefan Rößle freut sich: „Wichtig war es, dass wir höchstmögliche Fördermittel für unsere Kliniken abrufen, was hiermit auch gelungen ist. Dadurch können Krankenhäuser in zukunftsweisende Notfallkapazitäten, in Digitalisierungsprojekte und in ihre IT-Sicherheit investieren.“ (AZ)