Forum Junge Kunst sucht junge Kreative im Landkreis

Zum 8. Mal bieten die Wirtschaftsjunioren jungen Leuten eine Bühne für ihre Arbeiten. Diesmal gibt es noch eine wesentliche Ergänzung zum bisherigen Programm.

Die Wirtschaftsjunioren Donau-Ries präsentieren bereits zum 8. Mal das "Forum Junge Kunst", das jungen Kunstschaffenden aus dem Landkreis eine professionelle Plattform bietet. Die Ausstellung ermöglicht begabten Hobbykünstlern und -künstlerinnen sowie darüber hinausgehenden Künstlerinnen und Künstlern im Alter von 13 bis 33 Jahren aus dem Donau-Ries, ausgewählte Werke aller Stilrichtungen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Eine neutrale Fachjury bewertet die Werke, gibt Feedback und zeigt professionelle Weiterentwicklungschancen auf.

Künstlerische Arbeiten aller Art sind willkommen, sei es Malerei, Skulptur, Videoinstallation, Graffiti, digitale Kunst oder andere Formen. Erstmals in der Geschichte des "Forum junge Kunst" sind auch Nachwuchsmusiker oder Bands eingeladen, sich zu bewerben und eine Bühne für ihre Talente zu nutzen. Das „Forum Junge Kunst 2024“ findet im ehemaligen Almarin in Mönchsdeggingen statt. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 24. März über die Website www.forum-junge-kunst.de.

Unter der Schirmherrschaft von Bezirkstagspräsident Martin Seiler und Landrat Stefan Rößle, die die Veranstaltung am 26. April mit einer öffentlichen Vernissage und anschließender Afterparty feierlich eröffnen, verspricht das Forum ein kulturelles Highlight zu werden. Die KunstAusstellung läuft dann am 27. und 28. April sowie am 4. und 5. Mai. Der Eintritt für Besucher ist frei. Aktuelle Informationen sind auf der Homepage verfügbar.

Die Veranstalter appellieren: "Seid Teil dieser fantastischen Erfahrung!"

Die Wirtschaftsjunioren laden alle interessierten talentierten jungen Künstler und Musiker ein, sich für das "Forum Junge Kunst 2024" zu bewerben und ihre Arbeiten einem breiten Publikum zu präsentieren. In diesem Jahr wird das Angebot um eine große Musikbühne erweitert, auf der junge Talente die Möglichkeit haben, ihre Werke oder Musik live vor einem Publikum aufzuführen. Gelegenheit für kreative Entfaltung, professionelle Rückmeldung und die Chance, sich zu präsentieren. Der Appell der Veranstalter: "Bewerbt euch und seit Teil dieses inspirierenden Events. Nutzt diese Chance, eure Kunst zu leben und ein Teil dieser fantastischen Erfahrung zu sein."

info: Die Öffnungszeiten sind: für Vernissage mit Afterparty 26. April, ab 19 Uhr. An den Ausstellungstagen 27./28. April und 4./5. Mai, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Ort: Almarinstraße 4, Mönchsdeggingen. (AZ)

