Frau fällt auf Telefonbetrüger herein und ist 6000 Euro los

Die Frau wird von einem angeblichen Mitarbeiter ihrer Bank kontaktiert. Doch der hat anderes im Sinne, als ihr zu helfen. Die Polizei warnt vor dieser Masche.

Eine 51-Jährige aus einer Gemeinde im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Donauwörth ist auf einen Telefonbetrug hereingefallen und hat dabei viel Geld verloren. Die Frau bekam am 29. Juli um 18.50 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung ihrer Hausbank. Demnach seien mehrere hohe Beträge von ihrem Konto abgebucht worden, deren Abbuchung jedoch noch gestoppt werden könne. Ein von der Angerufenen zuerst geforderter Rückruf bei ihrer Bank durch sie selbst wurde mit Verweis auf Terminschwierigkeiten abgelehnt.

Die Frau aus dem Kreis Donau-Ries gab am Telefon zwei TAN durch

Da der unbekannte männliche Tatverdächtige sämtliche Kontodaten und auch den Namen des Bankberaters der Frau kannte, habe diese schließlich zwei von ihr generierte TAN am Telefon weitergegeben, so die Gesetzeshüter. In der Folge wurden von dem Unbekannten insgesamt über 6000 Euro auf ein fremdes Konto transferiert. Die Beamten nahmen nach einer Anzeige am Montag ein Strafverfahren auf. Aufgrund der Anzahl gleich oder ähnlich gelagerter Delikte in der jüngsten Vergangenheit ergeht erneut der polizeiliche Hinweis, niemals am Telefon sensible Informationen an persönlich unbekannte Personen weiterzugeben. (AZ)