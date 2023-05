Freistaat lässt 13 Millionen Euro in den Landkreis Donau-Ries fließen

Dass der Freistaat Projekte im Landkreis Donau-Ries mit Millionenbeträgen fördert, ist nichts Neues. Aber heuer fällt die Summe höher aus als je zuvor.

Der Freistaat Bayern fördert heuer 24 kommunale Hochbaumaßnahmen im Landkreis Donau-Ries mit insgesamt knapp 13 Millionen Euro. Das sind nochmals 1,3 Millionen Euro mehr als im Rekord-Vorjahr. Gefördert werden vor allem der Bau und die Sanierung von Schulen, schulischen Sportanlagen und Kindertageseinrichtungen. Mit den verfügbaren Mitteln kann der für dieses Jahr gemeldete Bedarf nahezu vollständig gedeckt werden. Für ganz Bayern steht heuer eine knappe Milliarde Euro für den kommunalen Hochbau zur Verfügung.

Besonders viel Fördergeld fließt im Landkreis Donau-Ries in Schulen

Aus den Projekten in der Region ragt auch heuer die Generalsanierung des Schulzentrums in Rain heraus: So erhält der Schulverband Rain nach knapp sechs Millionen Euro in den Vorjahren heuer weitere 1,59 Millionen für den Ersatzneubau der Gebrüder-Lachner-Mittelschule. Dazu kommen 1,55 Millionen für den Ersatzneubau der Johannes-Bayer-Grundschule. Der Landkreis Donau-Ries kann seinerseits mit 1,83 Millionen Euro (Vorjahre 5,4 Millionen Euro) für die Generalsanierung des Schulzentrums und den Ersatzneubau der Staatlichen Realschule in Rain planen. 1,13 Millionen Euro erhält der Landkreis für die Generalsanierung des Gymnasiums Donauwörth und eine Million für die Erweiterung des Albrecht-Ernst-Gymnasiums Oettingen. Insgesamt ein Millionenbetrag fließt auch heuer wieder an die Stadt Nördlingen, die unter anderem mit 771.000 Euro für den Bau des neuen Hallenbads planen kann.

Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler sagt: „Diese stolzen Summen zeigen, wie aktiv unser Landkreis und unsere Kommunen derzeit sind, um die wichtigen Projekte in den Bereichen Schulen und Kinderbetreuung umzusetzen.“ Der CSU-Stimmkreisabgeordnete hat die genaue Höhe der Zuweisungen heute aus dem Bayerischen Finanzministerium erhalten.

Die weiteren Projekte im Überblick: