Aufregung vor Schule: Fremde Person will wohl Kind ins Auto locken

Der Vorfall vor einer Grundschule im Jurabereich sorgt für Unruhe bei Eltern und Lehrern. Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt. Was bekannt ist.

Unruhe in einer Juragemeinde im Landkreis Donau-Ries: Grund dafür ist ein Vorfall vor der örtlichen Grundschule. Eine unbekannte Person hat wohl ein Mädchen angesprochen und mehrfach versucht, es ins Auto zu locken. Das misslang. Doch das Ereignis – auch wenn die Hintergründe dafür völlig unklar sind – sorgt für Sorge bei Eltern und Lehrern. Die Leiterin der Schule schaltete die Polizei ein und informierte die Schulfamilie. Nun ermittelt die Kripo Dillingen.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag. Geschildert wird, dass die Person in einem schwarzen Auto neben einer Schülerin hielt. Diese war gerade zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Mehrfach soll der oder die Unbekannte das Kind aufgefordert haben, in das Fahrzeug einzusteigen. Möglicherweise hat die Person – ob Mann oder Frau ist unklar – eine blonde Perücke getragen. Das Kind blieb dem Vernehmen nach ohne jeglichen Schaden.

Fremde Person spricht Mädchen an: Polizei nimmt den gemeldeten Vorfall sehr ernst

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord bestätigt, das der Vorfall gemeldet worden ist. "Wir nehmen das sehr ernst und führen derzeit entsprechende Maßnahmen durch", sagt Polizeioberkommissar Markus Trieb auf Nachfrage unserer Redaktion. Weitere Informationen, auch darüber, um welche konkreten Maßnahmen es sich handelt, will Trieb aus ermittlungstaktischen Gründen nicht geben.

Die Schulleiterin bat die Eltern, ihre Kinder am Mittwoch nicht unbegleitet in die Schule zu schicken. Man habe die Sicherheitsvorkehrungen dort vorsichtshalber verschärft.

Bereits ähnliche Fälle im September 2022 im Ries

Im September wurden ähnliche Fälle aus dem Ries gemeldet. Damals gab es Meldungen, dass ein Fremder aus einem schwarzen Mercedes heraus ein Kind in Schaffhausen angesprochen habe. Zwei Wochen zuvor gab es wohl eine ähnliche Szene in Munningen. Damals habe ein Mann versucht, ein Mädchen an einer Bushaltestelle ins Auto zu locken. In beiden Fällen erreichte der Täter sein Ziel nicht. Die Kinder verhielten sich richtig und ließen sich nicht darauf ein. Die Ermittlungen der Polizei ergaben damals keine konkreten Ergebnisse. Sprecher Trieb sieht bisher keinerlei Verbindungen des aktuellen Falles zu diesen Vorfällen im Ries.

