Frieren im Landratsamt Donau-Ries hat sich gelohnt: Gasverbrauch sinkt deutlich

30 Prozent Gas hat das Landratsamt Donau-Ries seit September gespart. Für die Mitarbeitenden gehört die Wolljacke mittlerweile zur unverzichtbaren Büroausstattung.

Wer zuletzt im Landratsamt einen Termin wahrnahm, dem fiel es nach einiger Zeit selbst auf: Die meisten Mitarbeitenden tragen dicke Wolljacken und auch der Besucher selbst wickelt nach einiger Wartezeit den Schal gerne wieder um den Hals: Es ist ziemlich kühl in den Amtsstuben der Behörde und der Eindruck täuscht nicht: In den Räumen herrscht 19 Grad oder weniger. Grund dafür ist die Vorgabe Energie zu sparen. Dass sich das Frieren gelohnt hat, zeigt jetzt eine aktuelle Auswertung. Über 30 Prozent an Gas sind seit Oktober eingespart worden.

19 Grad in den Büros, keine Heizung am Gang und mit kaltem Wasser Händewaschen - mit diesen Maßnahmen konnte die Behörde deutlich sparen. Wurden im Zeitraum vom September bis Dezember 2021 noch rund 388.000 Kilowattstunden Gas verbraucht, konnte der Verbrauch im selben Zeitraum 2022 auf 267.000 Kilowattstunden verringert werden, was eine Einsparung von 31 Prozent bedeutet. Allerdings sei dabei zu berücksichtigen, dass die Zahlen nicht witterungsbereinigt sind.

Um eine Notsituation bei der Energieversorgung über den Winter zu vermeiden, hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr kurz- und mittelfristige Energiesparmaßnahmen beschlossen. Zu den Kurzfristmaßnahmen zählen dabei konkrete Faktoren wie beispielsweise die Absenkung der Mindestraumtemperatur in Arbeitsstätten um ein Grad Celsius und Festlegung der Höchsttemperatur in öffentlichen Arbeitsstätten auf 19 Grad.

Sicherlich sei ein Teil der Einsparung auch auf den relativ milden Verlauf des Winters zurückzuführen, räumt die Behörde ein. Insgesamt könne man sich über das Ergebnis im Landratsamt aber freuen. Dies sieht auch Landrat Stefan Rößle so: "Die Zahlen zeigen, dass unser Amt seinen Beitrag zur notwendigen Verringerung des Gasverbrauchs geleistet hat." Rößle bedankt sich ausdrücklich bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Landratsamt, die die beschwerenden Umstände hinsichtlich der abgesenkten Raumtemperaturen mitgetragen haben.

Mit der Zwischenbilanz wird es nicht getan sein. In diesem Jahren wird investiert, um etwa die Beleuchtung im Landratsamt auf LED umzustellen. Zudem werden Heizsysteme verschiedener Kreisliegenschaften umgerüstet sowie neue Wärmenetze geplant. (fene/AZ)

