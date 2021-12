Friseure aus dem Kreis Donau-Ries: "Lieber mit 2G als ganz zumachen"

Plus Zum Friseur geht es aktuell nur mit 2G. Das macht der Branche im Landkreis zu schaffen – erneut stehen die Betriebe vor Problemen und Fragen.

Für Friseure und Friseurinnen ist die Corona-Pandemie nach wie vor eine Herausforderung, die aktuell geltende 2G-Regel erschwert die Lage zusätzlich. Demnach haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu den Salons. Nicht geimpfte Personen dagegen müssen entweder selbst Hand anlegen oder ihren Haaren freien Wuchs gewähren. Die Regel stellt jedoch nicht nur Ungeimpfte vor neue Fragen und Probleme, sondern vor allem erneut Friseurinnen und Friseure.