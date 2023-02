Weniger Patienten gehen zur Krebs-Früherkennung

Am 4. Februar ist Welt-Krebs-Tag. Die AOK Donau-Ries warnt angesichts sinkender Zahlen bei diversen Untersuchungen vor Nachlässigkeit.

Bei der Teilnahme an Krebs-Vorsorgeuntersuchungen zeigte sich während der Omikron-Welle im ersten Halbjahr 2022 im Landkreis Donau-Ries laut der örtlichen AOK ein gemischtes Bild. Bei zwei Vorsorgeuntersuchungen wurde demnach im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 ein weiterer Rückgang verzeichnet, bei zwei dagegen ein Anstieg.

So war die Teilnahme (der AOK-Versicherten) bei der Vorsorge von Gebärmutterhalskrebs – minus elf Prozent gegenüber 2019 – und Hautkrebs (minus fünf Prozent) rückläufig. Erfreulicherweise meldet die AOK dahingegen mehr Vorsorgeuntersuchungen der Brust (Mammographie: plus sieben Prozent) und der Prostata (ebenfalls plus sieben Prozent).

AOK Donau-Ries: "Noch Luft nach oben bei den Untersuchungen"

Zum Vergleich: Bayernweit gab es einen Rückgang bei allen Vorsorgezahlen, bei Hautkrebs (minus 16 Prozent gegenüber 2019), bei Gebärmutterhalskrebs (minus zehn Prozent) und bei den Vorsorgeuntersuchungen der Brust (Mammografie: minus 7,2 Prozent) und der Prostata (minus 2,3 Prozent). Die genannten Daten beruhen auf einer Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WidO).

"Diese Zahlen belegen, einen positiven Trend bei uns im Donau-Ries. Trotzdem ist es wichtig, die Krebs-Früherkennung weiter in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und noch mehr Menschen zu motivieren, die Früherkennungsuntersuchungen wahrzunehmen", sagt Michael Meyer, Direktor der AOK Donau-Ries.

Welt-Krebs-Tag am 4. Februar

Zum Welt-Krebs-Tag möchte die Krankenkasse noch einmal verstärkt für die Früherkennung sensibilisieren. Erfahrungsgemäß erhöhe Vorsorge die Heilungsrate, da Tumore in früheren Stadien entdeckt und besser behandelt werden könnten. "Das kann Leben retten", betont Meyer.

Lesen Sie dazu auch

Brustkrebs bei Männern 1 / 5 Zurück Vorwärts Nach Angaben der Deutschen Krebsgesellschaft erkranken hierzulande im Jahr zwischen 600 und 700 Männer an Brustkrebs.

Als Risikofaktoren gelten beispielsweise erhöhter Alkoholkonsum, wenig Bewegung im Alltag und eine genetische Veranlagung – speziell beim Mann auch ein Hodenhochstand, eine vorausgehende Hodenentzündung oder eine Nebenhodenentzündung.

Symptome sind: Knoten und Entzündungen im Brustbereich, verhärtete Lymphknoten in der Achselhöhle sowie Flüssigkeitsabsonderungen aus der Brustwarze oder eine Einziehung der Brustwarze. All das können Warnsignale für Brustkrebs bei Männern sein.

Die Therapiemöglichkeiten hängen – wie bei Frauen auch – von der Art des Tumors ab. Grundsätzlich ist immer eine multimodale Behandlung notwendig, also die Kombination mehrerer Verfahren – etwa eine Operation, Strahlentherapie, Chemotherapie, Antihormontherapie oder Antikörpertherapie. Die Behandlung sollte an einem zertifizierten Brustzentrum erfolgen.

Weitere Infos bietet unter anderem der Verein "Männer mit Brustkrebs" unter www.brustkrebs-beim-mann.de oder die Deutsche Krebsgesellschaft.

Immerhin hält laut einer repräsentativen bundesweiten Forsa-Umfrage im Auftrag der Kasse eine Mehrheit die Krebs-Vorsorgeuntersuchungen für sinnvoll (94 Prozent von 1500 Befragten). Die Hälfte der Befragten neigt allerdings dazu, die Vereinbarung entsprechender Termine zumindest ab und zu aufzuschieben. Weitere 26 Prozent der Befragten gaben an, dass sie wegen anderer Aufgaben keine Zeit und Energie für die Krebsfrüherkennung hätten.

Um die Versicherten besser rund um die Krebsvorsorge zu informieren, hat die AOK im November 2022 für alle Interessierten das neue Online-Angebot "Vorsorg-O-Mat" gestartet. Nach Eingabe individueller Informationen wie Alter und Geschlecht erfährt man, welche Krebsfrüherkennungsuntersuchungen anstehen und was sie beinhalten. (AZ)

Info: Näheres unter www.aok.de/krebsvorsorge und "Früherkennung kann Leben retten"