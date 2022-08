Landkreis Donau-Ries

11:59 Uhr

Frust statt Freude im Donau-Ries? Die durchwachsene Bilanz des 9-Euro-Tickets

Großer Andrang am Bahnhof Donauwörth. Hier wollen an einem Montagabend viele Menschen mit der Agilis Richtung Ulm fahren.

Plus Das 9-Euro-Ticket hat Menschen aus dem Donau-Ries-Kreis in Bus und Bahn gebracht. Doch Schwächen des ÖPNV merken sie schnell. Auch das Zugpersonal ist am Anschlag.

Von Celine Theiss

"Als Pendler der reinste Albtraum. Überfüllte Züge, Zugausfälle, Fahrrad-Mitnahme nicht möglich, da hohe Auslastung, Verspätungen, teils kein Durchkommen in den Abteilen, da in der Früh schon alles mit Fahrrädern und Gepäck vollgestopft war, teils fehlten Waggons … ist glaub alles gesagt, wie schön das 9-Euro-Ticket war." Pia Nowo aus Augsburg, die regelmäßig in die Region mit dem Zug pendelt, ist der Frust deutlich anzuhören. Nach drei Monaten mit dem 9-Euro-Ticket war sie nicht die Einzige, die Erlebnisse dieser Art in den vergangenen Monaten gemacht hat. Auch das Zugpersonal und Busunternehmer aus der Region sind nicht nur begeistert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen