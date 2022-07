Für diese Schulleiterinnen ist nun Schluss

Mit Herta Zink, Birgit Obermair und Marianne Ernst wurden gleich drei Rektorinnen oder Konrektorinnen im Kreis Donau-Ries in den Ruhestand verabschiedet.

Zwei Grundschulen im Landkreis haben in dieser Woche ihre Schulleiterinnen aus dem aktiven Dienst verabschiedet. Rektorin Birgit Obermair (Grundschule Nördlingen-Mitte) und Rektorin Herta Zink (Grundschule Wolferstadt) treten zum 1. August ihren Ruhestand an. Auch die langjährige Konrektorin der Grundschule und Mittelschule Oettingen, Marianne Ernst, beendet mit Ablauf dieses Schuljahres ihr pädagogisches Wirken.

Landrat Stefan Rößle händigte ihnen im Beisein des Vertreters des Staatlichen Schulamts, Schulrat Tobias Schäfer, die Pensionierungsurkunden aus. Bei allen bedankte sich Rößle für die geleistete Arbeit in den vielen Dienstjahren. Er betonte ausdrücklich die vielfältigen, aber auch belastenden Herausforderungen, die die Schulleitungen gerade in der heutigen Zeit zu bewältigen hätten. Gleichzeitig sei es eine bereichernde Aufgabe, im Team mit dem Kollegium die Kinder und Jugendlichen auf ihrer Schullaufbahn zu begleiten.

Gleich drei Schulleiterinnen gehen im Kreis Donau-Ries in Rente

Mit persönlichen Worten ging Landrat Rößle auf den beruflichen Werdegang der Kolleginnen ein, sprach ihnen seine Anerkennung aus und würdigte ihr Engagement in Erziehung und Unterricht, in der Elternarbeit und der Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern an den unterschiedlichen Schulstandorten im Landkreis Donau-Ries. Beim anschließenden informellen Austausch mit den Geehrten ließ er sich noch von erfreulichen Erlebnissen und prägenden Erfahrungen im Schuldienst berichten. (AZ)