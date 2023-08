Landkreis Donau-Ries

17:32 Uhr

Gartentipp: Was tun, wenn Tomaten braune Stellen haben?

Plus Gerade die Flaschentomaten machen so manchem Hobbygärtner im Landkreis Donau-Ries Sorgen. Ansteckend ist das Ganze aber nicht, sagt Sophia Och.

Von Heike C. John

Braune hässliche Flecken und Dellen an der Unterseite von Tomaten: Anscheinend zeigt sich das Phänomen dieser Tage häufiger bei der Tomatenernte im Landkreis Donau-Ries. Handelt es sich um eine Krankheit? Das kann die Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege, Sophia Och, vom Landratsamt Donau-Ries, beantworten.

Ihr zufolge handelt es sich um die sogenannte „Blütenendfäule“: „Anders als der Name vermuten lässt, handelt es sich hierbei nicht um eine Pilz- oder Bakterienerkrankung, sondern lediglich um einen lokalen Calciummangel in der Pflanze. Somit ist diese Pflanzenkrankheit auch nicht auf andere Pflanzen übertragbar, beziehungsweise wirkt nicht ansteckend.“ So weit so gut, jedoch sind die befallenen Vitaminbomben noch genießbar? Och gibt Entwarnung: „Die Früchte sind trotzdem noch essbar, dafür einfach die betroffenen unteren Fruchtteile mit einem Messer rausschneiden.“

