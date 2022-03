Gaskunden im Landkreis Donau-Ries haben große Sorgen

Plus Müssen Gaskunden aus dem Landkreis Donau-Ries mit höheren Gaspreisen rechnen? Erdgas Schwaben erklärt die Perspektive für 2022 und 2023.

Bei Christian Blümm laufen derzeit die Telefondrähte heiß. Der Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit bei Erdgas Schwaben muss derzeit viele Fragen beantworten – auch von vielen Kunden aus dem Landkreis Donau-Ries. Erdgas Schwaben ist auch in unserer Region der Grundversorger. Wie viele Haushalte im Landkreis von dem Augsburger Energieversorger beliefert werden, ist nicht bezifferbar. „Aber es ist sicher der Löwenanteil“, sagt Blümm. Und sie alle treiben die gleichen Fragen um: Gibt es genug Gas, damit auch im nächsten Winter die Heizung die Wohnung wärmt? Wie viel russisches Erdgas kommt im Landkreis überhaupt an und vor allem: Wie teuer wird es werden?