Gaspreis-Erhöhung trifft Pfarreien im Landkreis Donau-Ries hart

Vielerorts haben sich die Kosten für Erdgas für kirchliche Gebäude fast verdreifacht. Die Verantwortlichen sind erst einmal ratlos.

Die Preisexplosion beim Erdgas trifft die katholischen Pfarreien im Donau-Ries-Kreis besonders hart. Sie hängen über einen Rahmenvertrag der Diözese Augsburg an Erdgas Schwaben. Während die Tarife für viele private Haushalte um insgesamt knapp 40 Prozent gestiegen sind, zahlen Neukunden, die bisher bei Billiganbietern waren und von diesen gekündigt wurden, sowie die kirchlichen Einrichtungen jetzt ein Vielfaches. Den Wemdinger Stadtpfarrer Wolfgang Gebert hat dies bereits zu einem regelrechten Hilferuf veranlasst, da die Heizkosten für Kirche, Haus St. Emmeram und Pfarrhaus jährlich bei über 50.000 Euro liegen. Auch andernorts ist der Schreck groß und guter Rat teuer.

Pfarrer in Huisheim: "Die Kirche vor Ort hat nicht das Geld"

"Es tut uns jetzt wirklich weh", bestätigt der Huisheimer Pfarrer Jan Lazar. Seelsorger und die Kirchenpfleger, die in den Pfarreien für die Finanzen zuständig sind, fragten sich: "Wie soll das gehen?" Bei den mit Erdgas beheizten Gebäuden erhöhten sich die Ausgaben um fast 300 Prozent. Lazar erklärt dazu: "Die Kirche vor Ort hat nicht das Geld." Die Pfarreien agierten bezüglich der Finanzen wie selbstständige Unternehmen. Die Einnahmen setzten sich im Wesentlichen aus den Kollekten der Gläubigen und der Standardzuschüsse der Diözese zusammen: "Das deckt nur das Nötigste."

Die Folge sei, "dass wir uns im wahrsten Sinne des Wortes warm anziehen müssen". In Huisheim habe man als erste Maßnahme die Heizung in der Kirche "ordentlich zurückgedreht". Für das Gotteshaus und das Pfarrheim steige die monatliche Abschlagszahlung für Gas von bisher 460 auf über 1200 Euro. Folge der hohen Energiepreise sei, das die Pfarreien jetzt erspartes Geld "verheizen" müssten, wo es doch sinnvollere Verwendungszwecke gäbe.

In der Pfarrei Monheim ist die Heizkosten-Situation vergleichsweise entspannt

Im Gegensatz zu seinem Wemdinger Kollegen Gebert, der in einem großen historischen Pfarrhaus mit Gasheizung wohnen muss, ist Lazar wenigstens in diesem privaten Punkt momentan nicht so schlecht dran. Seine Wohnung in Huisheim hat eine Ölheizung. Mit dem Brennstoff habe er sich im Laufe des vergangenen Jahres eingedeckt: "Da war der Preis im Keller." Ebenfalls entspannt stellt sich die Situation in Monheim dar. Dort sind Kirche und Pfarrhaus ans städtische Nahwärmenetz angeschlossen. Deshalb müsse er sich derzeit auch keine Sorgen machen, sagt Kirchenpfleger Gerhard Denk.

Die jährliche Gasrechnung in Donauwörth steigt von 26.000 auf fast 70.000 Euro

In der katholischen Pfarreiengemeinschaft Donauwörth schlägt die Gaspreis-Erhöhung hingegen voll durch. "Wir sehen uns als mit betroffen", erklärt Verwaltungsleiter Thomas Schrott. Man wisse sehr wohl, dass viele Familien, die finanziell nicht so gut gestellt sind, kaum noch das Geld für die Gasrechnung aufbringen können. In der Großen Kreisstadt habe man im kirchlichen Haushalt im Vorjahr eigentlich 17.000 Euro für Erdgas eingeplant. Tatsächlich seien es dann 26.000 Euro gewesen. Für 2022 seien es nun knapp 70.000 Euro, wobei das Liebfrauenmünster in Donauwörth sowie die Kindergärten in Riedlingen und der Parkstadt die größten Ausgaben verursachen. Über mögliche Maßnahmen müsse man erst einmal nachdenken. Schrott hält nichts davon, die gestiegenen Energiepreise gleich auf die Kindergartengebühren umzulegen. Diesbezüglich werde man sich ohnehin mit der Stadt besprechen, denn: "Wir wollen keine Konkurrenz zu den kommunalen Kindergärten." Die Hoffnung des Verwaltungsleiters: "Vielleicht beruhigt es sich auch schnell wieder."